В Казани скончался мужчина, выпивший много таблеток снотворного

В Казани в квартире дома по проспекту Ямашева был найден мертвым 50-летний мужчина, который выпил слишком много таблеток снотворного, информацию, размещенную в соцсетях, подтвердил источник ProKazan.ru.

Мужчина был найден его женой 17 января.

- В ходе проверки выяснилось, что мужчина скончался из-за слишком большого количества выпитых таблеток, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет продолжает проверку.