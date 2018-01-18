Стало известно, кто занял место нового министра образования Татарстана в Госсовете

В Госсовете Татарстана место занявшего пост министра образования РТ Рафиса Бурганова заняла доцент КФУ Елена Минакова, которая сегодня получила удостоверение депутата. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Минакова является доцентом Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, кандидатом географических наук. В 2006–2015 годах она избиралась членом Общественной палаты РТ, с 2006 года она состоит в общественном совете при Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин также вручил новые удостоверения Марату Галееву и Камилю Садриеву в связи с избранием на должности председателя и заместителя председателя комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.