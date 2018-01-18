В Министерстве образования Татарстана сообщили о том, что отмена методических рекомендаций 2013 года не отменяет занятий по обучению татарскому языку в детских садах, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

По его словам, в татарских детских садах изучение татарского останется по умолчанию в полном объеме, а в русских — будет вестись по желанию родителей, однако никаких требований к родителям написать заявление о его изучении не будет.

- В каком режиме – решает сама дошкольная организация. Сейчас мы все приводим в соответствие, но это не значит, что мы должны отказаться, мы и не откажемся. Главный принцип – согласие родителей. Мы будем собирать заявления с родителей. При поступлении детей в детсад родители знакомятся со всеми документами, начиная с лицензии на образовательную деятельность. Пакет документов для всех открыт. Они пишут заявления, заключают договоры, где язык обучения тоже прописан [...] То есть, по сути, ничего не меняется, - сообщил чиновник.

Напомним, в конце года Минобрнауки РТ уведомило руководителей районных и городских отделов образования, что рекомендации по организации обучения детей татарскому и русскому языкам в дошкольных образовательных учреждениях от 8.11.2013 не подлежат применению. Согласно прежней методичке, вводившей обязательное изучение татарского языка в детсадах, в младшей группе занятия должны были проводиться три раза в неделю в игровой форме, а в средней группе занятия языками проводились за счет занятий по рисованию, лепке, познанию мира.

Ранее в Татарстане отказались от обязательного татарского языка в школах.