В Татарстане утвердили размер минимальной зарплаты

С 1 января 2018 года минимальная зарплата установлена на уровне 10 126 рублей

В Татарстане подписали соглашение о минимальной заработной плате для работников внебюджетной сферы, сообщает пресс-служба президента РТ.

Так, уровень минимальной зарплаты будет выше федерального и составит в размере 10 126 рублей.

- Было найдено оптимальное и взвешенное решение, итогом которого и стало подписание соглашения. Для работников внебюджетного сектора экономики предлагается установить размер минимальной заработной платы на уровне 10 126 руб. Это составляет 70% стоимостной величины минимального размера потребительского бюджета в целом по республике за третий квартал 2017 года, - отметил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Сообщается, что за 11 месяцев текущего года среднемесячная заработная плата работающих на предприятиях и в организациях республики, включая малое предпринимательство, составила по оценке 31 600 руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 6,3%.