СМИ: жители России накопили рекордную сумму денег

За последний год жители России накопили рекордную сумму денег. Общий объем сбережений составил 29,5 трлн рублей, что на 14% больше предыдущего периода. Такие данные приводит Росстат, с которыми ознакомились «Известия».

По данным ведомства, на начало декабря 2017 года на банковских вкладах население хранило 20 трлн рублей, еще 9,7 трлн рублей — в ценных бумагах и наличных.

Отмечается, что росту общего объема сбережений россиян, в частности, способствовало увеличение реальных зарплат. Больше всего оплата труда выросла у работников социальной сферы — на 10%.

При этом наличие выгодных ставок по вкладам, несмотря на их снижение вслед за ключевой ставкой Центробанка, также способствовало росту накоплений.