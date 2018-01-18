СМИ: в России появился новый вид телефонных мошенников

В России появился новый вид телефонных мошенников, пишут «Известия».

Теперь злоумышленники через виртуальные автоматические телефонные станции (АТС) звонят клиентам банков с номеров кредитных организаций и выведывают логины и пароли их карт.

- Мошенники работают на основе уже существующей сети и позволяют создать рабочее место в любой точке мира. Месячный расход на проведение махинаций оценивается в 3 тыс. рублей, - отмечают специалисты.

Отмечается, что злоумышленники оформляют облачную АТС на одноразовую SIM-карту. После этого через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер банка и под видом его сотрудников обзванивают клиентов кредитных организаций, уточняют данные карт и похищают деньги.

Ущерб от действий мошенников уже превысил 30 млн рублей.