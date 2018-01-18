Минэкологии РТ: берег Казанки засадят деревьями и кустарниками

Специалисты хотят защитить водоем от поступления стоков с объектов аграрного сектора

В водоохранной зоне реки Казанки планируют посадить деревья и кустарники. К реализации пилотного проекта уже приступили специалисты трех министерств, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

- Проект направлен на защиту реки от поступления диффузного нерегулируемого стока с объектов аграрного сектора. Это позволит в разы улучшить качество воды, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время экологи ежедневно проводят осмотр водоохранной зоны и проверки на предприятиях, осуществляющих сброс сточных вод.

Напомним, ранее глава Минэкологии РТ Фарид Абдулганиев призвал жителей Татарстана отказаться от использования моющих средств с содержанием фосфора ради чистоты озер и рек. По его словам, лучше использовать в быту бесфосфатные моющие средства с минимальным содержанием фосфора. Такая продукция производится в Татарстане.