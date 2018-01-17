Следком проверит нападение стаи бродячих собак на детей в центре Казани

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц

Следственный комитет Рт начал проверку после сообщений о нападении стаи бродячих собак на четверых мальчиков около Центрального стадиона Казани. Об этом сообщили в ведомстве.

- По данному факту проводится доследственная проверка. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц исполнительного комитета Казани, ответственных за отлов безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Следственном комитете.

Напомним, стая бродячих собак покусала детей 16 января. Инцидент произошел в 7.40, когда дети шли на тренировку по футболу. В результате нападения двое мальчиков 9 и 12 лет были доставлены в ДРКБ.