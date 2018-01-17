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Следком проверит нападение стаи бродячих собак на детей в центре Казани

Следком проверит нападение стаи бродячих собак на детей в центре Казани
16+
Фото: скриншот видео "Татарстан 24"
В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц

Следственный комитет Рт начал проверку после сообщений о нападении стаи бродячих собак на четверых мальчиков около Центрального стадиона Казани. Об этом сообщили в ведомстве.

- По данному факту проводится доследственная проверка. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц исполнительного комитета Казани, ответственных за отлов безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Следственном комитете.

Напомним, стая бродячих собак покусала детей 16 января. Инцидент произошел в 7.40, когда дети шли на тренировку по футболу. В результате нападения двое мальчиков 9 и 12 лет были доставлены в ДРКБ. 

Люция Кашапова, 18.01.2018, 17:26
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин18 января 2018, 17:34
Ответственных за это надо скормить собаками, так будет правильно
6
16
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Горожанин18 января 2018, 17:40
Вместо того чтобы поехать и перестрелять там всю стаю, они сейчас будут заседать, решать, давать оценку действиям и прочее бла, бла, бла...
А детям и не только там ходить все это время!
Лучший комментарий
7
46
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Димас люблю пивас18 января 2018, 17:43
Капец что твориться в центре Казани>-( Ильсурик что там делает?%-8
3
14
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Горожанин18 января 2018, 17:58
В ответ на комментарий пользователя
Капец что твориться в центре Казани>-( Ильсурик что там делает?%-8
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Крадёт бюджетные деньги. Кстати, чей он там родственник ?
1
13
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Гузель18 января 2018, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
Вместо того чтобы поехать и перестрелять там всю стаю, они сейчас будут заседать, решать, давать оценку действиям и прочее бла, бла, бла...
А детям и не только там ходить все это время!
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Знаете сколько воя но уже от зоозащитников но домашних будет в таком случае. Слишком лицемерный у нас народ.
6
7
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Горожанин18 января 2018, 18:46
И что там проверять, меры надо принимать, а не бестолковой показухой заниматься!
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9
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Горожанин18 января 2018, 19:15
Больное общество с отсутствием ценностей. Это же надо так легко относиться к убийствам. Нет, мне не жаль собак: для них так даже лучше. Не будут голодать , мерзнуть и страдать от двуногих. Но наверное человек должен не только второй сигнальной системой отличаться от животных. Почему бы не решать данную проблему цивилизованно? Мне бы лично очень не хотелось жить по соседству с чел.который спокойно выстрелит в животное по разуму наиболее приближенное к человеку, которое стоит смотрит на тебя с доверчивыми глазами. Ладно, пока сублимирует на собаках. Закончаться собаки, есть еще бомжи...а потом?
7
5
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Горожанин18 января 2018, 19:25
Надо развивать в Казани. корейскую кухню. И собаки исчезнут.
4
6
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Горожанин18 января 2018, 19:33
В ответ на комментарий пользователя
Больное общество с отсутствием ценностей. Это же надо так легко относиться к убийствам. Нет, мне не жаль собак: для них так даже лучше. Не будут голодать , мерзнуть и страдать от двуногих. Но наверное человек должен не только второй сигнальной системой отличаться от животных. Почему бы не решать данную проблему цивилизованно? Мне бы лично очень не хотелось жить по соседству с чел.который спокойно выстрелит в животное по разуму наиболее приближенное к человеку, которое стоит смотрит на тебя с доверчивыми глазами. Ладно, пока сублимирует на собаках. Закончаться собаки, есть еще бомжи...а потом?
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они когда тебя будут рвать, загляни в их добрые, доверчивые глаза
2
11
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Горожанин18 января 2018, 19:38
Две собаки уже задержаны и дают показания в рамках возбужденного уголовного дела! Решается вопрос о помещении их подьдомашний арест.
1
3
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Горожанин18 января 2018, 19:55
Надо как в Европе.Заводишь собаку ставят чип.Бегает бесхозно,отловили,выяснили чья и штраф влепили хозяину.
0
9
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Горожанин18 января 2018, 20:10
Миниха тряска прошла,гульсину трепет, щас законом.богатые сабы.участковый аскаров жаудат
0
1
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Горожанин18 января 2018, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
они когда тебя будут рвать, загляни в их добрые, доверчивые глаза
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Очень остроумно. Прям верх интеллекта. Даже и не знаю что ответить.... Думаете, за 30 лет жизни ни разу не встречала бродячих собак? Может, все не так страшно раз до сих пор меня не разорвали? И потом никто не говорит что проблемы с бродячими собаками нет и что не надо ничего делать. Но реально не здоровое явление, когда 90% людей как зомби повторяют: убить! Даже нет желания иначе решить эту проблему.
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2
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Горожанин18 января 2018, 20:46
ПРОВЕРЯТ, ОБСУДЯТ, ВЫПИШУТ ПСАМ ШТРАФ.
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Volond18 января 2018, 20:58
Надо этим собакам скормить шизанутых зоозащитников, может потом до них дойдет что от бродячих собак исходит угроза
1
1
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Горожанин18 января 2018, 21:10
В ответ на комментарий пользователя
Очень остроумно. Прям верх интеллекта. Даже и не знаю что ответить.... Думаете, за 30 лет жизни ни разу не встречала бродячих собак? Может, все не так страшно раз до сих пор меня не разорвали? И потом никто не говорит что проблемы с бродячими собаками нет и что не надо ничего делать. Но реально не здоровое явление, когда 90% людей как зомби повторяют: убить! Даже нет желания иначе решить эту проблему.
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если ты жизнь собаки, ставишь выше жизни ребенка, у меня для тебя плохие новости
1
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Горожанин18 января 2018, 21:13
В основании Казани похоронен собака по приданию! Вот и началось!
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Абдула18 января 2018, 21:17
Скорей бы уж чипировали животных и выдовали разрешения на содержание,где бы чёрным на белом были прописаны правила содержания со штрафами,потерялась животное штраф 5 тысяч тогда люди будут разумней,заводить животных ............
0
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Горожанин18 января 2018, 21:18
В ответ на комментарий пользователя
Больное общество с отсутствием ценностей. Это же надо так легко относиться к убийствам. Нет, мне не жаль собак: для них так даже лучше. Не будут голодать , мерзнуть и страдать от двуногих. Но наверное человек должен не только второй сигнальной системой отличаться от животных. Почему бы не решать данную проблему цивилизованно? Мне бы лично очень не хотелось жить по соседству с чел.который спокойно выстрелит в животное по разуму наиболее приближенное к человеку, которое стоит смотрит на тебя с доверчивыми глазами. Ладно, пока сублимирует на собаках. Закончаться собаки, есть еще бомжи...а потом?
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А потом возьмётся за тебя! И это правильно!
1
1
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Горожанин18 января 2018, 21:21
В ответ на комментарий пользователя
Очень остроумно. Прям верх интеллекта. Даже и не знаю что ответить.... Думаете, за 30 лет жизни ни разу не встречала бродячих собак? Может, все не так страшно раз до сих пор меня не разорвали? И потом никто не говорит что проблемы с бродячими собаками нет и что не надо ничего делать. Но реально не здоровое явление, когда 90% людей как зомби повторяют: убить! Даже нет желания иначе решить эту проблему.
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Есть другое решение проблемы! Посадить тебя в одну клетку с этими собаками и смотреть кто кого.... Одна проблема решится сама собой )))
1
1
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Горожанин18 января 2018, 21:38
В ответ на комментарий пользователя
Есть другое решение проблемы! Посадить тебя в одну клетку с этими собаками и смотреть кто кого.... Одна проблема решится сама собой )))
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она их залюбит до смерти
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