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В Казани возбудили дело на мужчину, который мог заразить ВИЧ женщину

В Казани возбудили дело на мужчину, который мог заразить ВИЧ женщину
16+
Фото: личная страница "Одноклассники"

В Казани возбудили уголовное дело на 35-летнего казанца, который мог заразить 50-летнюю женщину ВИЧ-инфекцией, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Женщина обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором сообщила, что подозреваемый мужчина поставил ее под опасность заражения ВИЧ в квартире по улице Подлужная. 

- 17 декабря было возбуждено дело по статье "Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией". 17 января подозреваемый был задержан, - сообщили ProKazan.ru.

Мужчину отпустили домой под подписку о невыезде.

Идет расследование.

Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Денис Зарипов, 18.01.2018, 16:50
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин18 января 2018, 17:05
"Дело возбудили"..а другие тела возбудились, а у одного теперь ВИЧ!!Короче, что бы ВИЧ не было,надо возбуждаться по делу и с телом в котором уверен!
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Горожанин18 января 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
не ходите туда тоже ВИЧ подцепите!:-D
2
4
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Горожанин18 января 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
не ходите туда тоже ВИЧ подцепите!:-D
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Причем на комп тоже
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Горожанин18 января 2018, 18:01
И с сайтов такая же ерунда
0
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Горожанин18 января 2018, 18:14
Вписка не удалась
0
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Горожанин18 января 2018, 18:51
Болеэнь есть а человек мразь какие там советы
0
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Горожанин18 января 2018, 19:01
Чпокаться с мужем надо, а не шалавой быть!
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Горожанин18 января 2018, 20:13
Бивший зам Миниха,бухгалтер.богатые Сабы участковый аскаров жаудат
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Горожанин18 января 2018, 20:35
Дурдом. 50 летняя женщина и 35 летний мужчина. Ладно ему пофиг. Женщины, с вами что происходит?
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Абдула18 января 2018, 21:20
Надо было написать ему заявление,что она совратила его
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