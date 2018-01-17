В Казани возбудили дело на мужчину, который мог заразить ВИЧ женщину

В Казани возбудили уголовное дело на 35-летнего казанца, который мог заразить 50-летнюю женщину ВИЧ-инфекцией, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Женщина обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором сообщила, что подозреваемый мужчина поставил ее под опасность заражения ВИЧ в квартире по улице Подлужная.

- 17 декабря было возбуждено дело по статье "Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией". 17 января подозреваемый был задержан, - сообщили ProKazan.ru.

Мужчину отпустили домой под подписку о невыезде.

Идет расследование.

Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.