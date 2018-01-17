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В Кировском районе Казани сгорел строительный вагончик

В Кировском районе Казани сгорел строительный вагончик
16+
Фото: Валерия Нефедова

В Кировском районе Казани произошел сильный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел на улице Односторонка Гривки примерно в 11.30.

- Сгорел строительный вагон, - сообщили в МЧС.

В настоящее время на месте работают спасатели, выясняются все подробности происшествия.

Люция Кашапова, 18.01.2018, 13:28
Тэги: МЧС
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Комментарии

Мгк18 января 2018, 13:48
Хренсним новый вагон купят а другие его зделают!
0
4
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Ол18 января 2018, 14:25
Будка? Сильный пожар? Да это катастрофа российского масштаба
0
7
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Горожанин18 января 2018, 14:49
Шаурма, плов?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 14:50
Хотел разогреть пищу, а получилось... как у солдата, который БТР спалил.
0
4
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Горожанин18 января 2018, 15:25
Вгончик ехал в казань?
0
1
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