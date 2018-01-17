В Татарстане банда рабочих слила через шланг с нефтепровода топлива на 2 млн рублей

В Нижнекамском районе Татарстана несколько рабочих сливало через шланг, присоединенный к нефтепроводу, дизельное топливо, в результате им удалось слить топлива на 2 млн рублей. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru, подробности сообщает пресс-служба МВД РТ.

В начале года у деревни Иштеряково была обнаружена врезка в нефтепровод, из нее на стоянку грузовой техники был выведен шланг, по которому сливали топливо.

Полицейские вместе со службой безопасности "ТАИФ" задержали одного из подозреваемых в момент, когда он сливал похищенное топливо из автоцистерны в подземные емкости. Выяснилось, что он на своем грузовике с 40-тонной цистерной приезжал на стоянку рядом с врезкой, наполнял автоцистерну и доставлял похищенное топливо на кустарно оборудованную временную базу в соседнем районе.

Всего были задержаны четыре подозреваемых в возрасте от 33 до 42 лет, были изъяты 200 метров шланга, грузовик с полуприцепом, а также более 64 тонн дизельного топлива, возбуждено дело по статье "Кража".