Спикеру Госсовета РТ в архиве показали записи о его рождении и женитьбе‍

Спикеру Госсовета РТ Фариду Мухаметшину сегодня перед итоговой коллегией ЗАГСа показали запись отдела актов гражданского состояния МВД о его рождении и запись Альметьевского исполкома о регистрации его брака. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

- Документы ЗАГС не имеют сроков хранения. В архивах можно найти любой документ, включая те, которые написаны еще арабской вязью, - рассказала начальник Управления ЗАГСа РТ Альбина Шавалеева.

Мухаметшину также показали, как идет отцифровка архивов и перевод документов в электронную форму, эту работу планируют завершить в течение трех лет.

Также спискер Госсовета РТ рассказал, что второй раз в жизни пришел в ЗАГС.

- В первый раз в 1970 году, когда женился, и второй раз – сегодня. Волновался и сомневался, как и в первый раз, – пошутил он.

По словам Мухаметшина, ЗАГС - это "учреждение, которое борется за крепкую семью, за сохранение традиционных семейных ценностей, помогает уладить семейные неурядицы". Он призвал работников ЗАГСа искать способы, чтобы укреплять семьи в Татарстане.