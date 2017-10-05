В Зеленодольске появится 2,5 тыс новых рабочих мест

ProKazan.ru узнал, что изменится в Зеленодольске после получения нового статуса

В конце 2017 года Зеленодольск получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), благодаря этому в городе появятся порядка 2,5 тыс новый рабочих мест. Об этом порталу ProKazan.ru рассказали в пресс-службе исполкома Зеленодольского района.

Четыре промышленные площадки

Работа по включению в ТОСЭР началась с 2010 года. А в августе 2017 года минэкономразвития РФ одобрил заявку Зеленодольского района на присвоение статуса.

- ТОСЭР представляет собой четыре площадки. Первая площадка находится недалеко от Новой Туры, на пересечении федеральной трассы М-7 и трассы Казань – Зеленодольск — промышленная площадка «Зеленодольск», - рассказал порталу ProKazan.ru начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского района Денис Анисимов.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что на строительство промышленного парка «Зеленодольск» выделено 1,52 миллиарда рублей. Финансирование осуществляется за счет федерального и республиканского бюджета.

Вторая промышленная площадка «Волна» находится на окраине города, рядом с федеральной трассой Казань – Йошкар-Ола. Третья площадка — территория свияжского мультимодального межрегионального логис­тического центра — находится на другом берегу реки Волги. Там будет находиться международный транспортный коридор «Европа — Западный Китай».

- Логистический центр имеет выгодное географическое положение. Здесь же проходит федеральная трасса 1Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск. Поэтому есть возможность доставлять грузы по реке, - отметил наш собеседник.

Четвертая площадка находится в черте Зеленодольска. По словам Анисимова, в настоящее время она активно разрабатывается.

Кто будет работать на этих площадках?

Зеленодольск планирует привлечь не менее 15 резидентов (компаний), которые будут работать на этих площадках.

- Для резидентов это большие бонусы в виде налоговых послаблений. В частности, компаниям предоставятся льготы по налогам на прибыль, на имущество и по земельному налогу, - сказал Денис Анисимов.

Кроме того, отмечается, что в четыре раза сократятся взносы во внебюджетные фонды.

Какие бонусы получит Зеленодольск?

Как отметил собеседник нашего издания, Зеленодольск пытается вырваться из так называемого моногорода.

- В Зеленодольске основной вид производств — это промышленность. Поэтому мы пытаемся вырваться из него, чтобы создать новые рабочие места, - подчеркнул Анисимов.

Благодаря тому, что Зеленодольск получил статус территории опережающего социально-экономического развития, появилась возможность не только создать порядка 2,5 тыс новых рабочих мест, но и увеличить инвестиционную привлекательность города.

- Как только резиденты получают послабления, то у предприятий возникает желание зайти на площадку ТОСЭР и получить скидки по налогам. Поэтому мы будем стремиться разместить производство в Зеленодольске, - добавил Анисимов.

При этом он посетовал, что порядка 15 тыс зеленодольцев в настоящее время работают в Казани.

- Налоги они платят по месту работы и работают в Казани, а жить и все блага получать приезжают в Зеленодольск. Поэтому мы будем стремиться создавать больше рабочих мест здесь, - подчеркнул он.