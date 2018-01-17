Купания в Крещение: почему это может быть полезным и как в Казани окунаются мусульмане

ProKazan.ru пообщался со специалистами, которые знают о купаниях все

В пятницу, 19 января, в Казани пройдут традиционные крещенские купания. Традиции окунаться в прорубь в праздник сотни лет, и до сих пор к ней нет однозначного отношения: одни говорят, что купаясь в святой воде заболеть невозможно, вторые к радикальным мерам закаливания относятся весьма скептично. Тем не менее, каждый год окунуться в иордань приходят тысячи людей.

Начальник Казанского отделения Центра ГИМС МЧС РФ по РТ Марат Ганеев рассказал, что черезвычайных случаев на прорубях в Казани не было, однако каждый год спасатели дежурят на льду и следят за купаниями.

- Забавно, что окунуться в проруби приходят мусульмане, - говорит Марат Ганеев. - Только они не крестятся и не говорят «Во имя Отца и Сына и Святого духа», а читают молитву на арабском. Девушки визжат, особенно те, кто в первый раз. Многие делают селфи, компании фотографируют друг друга. Но купание в проруби - это не забава. Даже нормальный здоровый организм может повести себя непредсказуемо. Поэтому на всякий случай купели оборудуют так, чтобы никакое течение не могло унести человека.

Ассистент кафедры общей гигиены КГМУ, кандидат медицинских наук Александр Чернобровкин считает, что крещенские купания здорово стимулируют иммунную систему человека. Все дело в гормонах, которые вырабатываются при непродолжительном охлаждении.

- В первую очередь происходит стимуляция коры надпочечников, выброс глюкортикоидов. Глюкортекоиды имеют достаточно сильный противовоспалительный эффект. За счет этого активизируется метаболизм в тканях, соответственно ускоряются все обменные процессы в тканях организма и, как следствие этого, регенерация и вывод токсинов и метаболитов. В результате повышается работоспособность и поднимается общий тонус организма.

Для сведения к минимуму риска нежелательных последствий необходимо соблюсти основные правила: время нахождения в холодной среде не должно превышать 7-8 минут, это время общее на раздевание, купание, одевание. Купание желательно производить постепенно погружаясь, а не резко ныряя.

- Активное участие в процессе адаптации организма к воздействию холодной среды принимает сердечно-сосудистая система. Происходит сильная стимуляция капиллярной сети кожи и их сужение с последующим расширением, такая «игра» капилляров приводит к активизации общего кровотока всех систем и органов человека. Это надо учесть людям страдающим заболеваниями сердечно сосудистой системы, так как нагрузка на коронарные сосуды увеличится.

Александр Чернобровкин привел примеры, когда пациенты с помошью купаний в проруби улучшали самочувствие или избавлялись от болезней, таких как сахарный диабет, аллергия (кроме аллергии на холод - прим. ред), астма, хронические заболевания суставов и острые респираторно-вирусные заболевания.

- Когда только-только начинаешь заболевать вирусно-респираторными заболеваниями, если окунуться в прорубь, то активизируется иммунная система. На следующий день болезнь, которая начиналась, снимает как рукой. Это все индивидуально, но в целом достаточно много случаев, когда люди с серьезными заболеваниями исцелялись.

Важным фактором эксперт назвал психоэмоциональную составляющую. Настрой в данном случае играет огромное значение. Если вы не уверены в том, что хотите окунуться в холодной воде, насиловать себя не надо.

-Любые стрессы угнетают иммунную систему. Если человек занервничал, накручивает себя перед купанием, что может заболеть, тогда вероятность что это произойдет будет выше. Купаться надо постараться с радостью и верой.

Кому нежелательно купаться в проруби:

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями

Больным с воспалительными заболеваниями носоглотки, легких, заболеваниями центральной нервной системы, мочеполовой системы

Младенцам

Беременным без опыта купания и с угрозой выкидыша