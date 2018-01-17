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Купания в Крещение: почему это может быть полезным и как в Казани окунаются мусульмане

Купания в Крещение: почему это может быть полезным и как в Казани окунаются мусульмане
16+
Фото: ProKazan.ru
ProKazan.ru пообщался со специалистами, которые знают о купаниях все

В пятницу, 19 января, в Казани пройдут традиционные крещенские купания. Традиции окунаться в прорубь в праздник сотни лет, и до сих пор к ней нет однозначного отношения: одни говорят, что купаясь в святой воде заболеть невозможно, вторые к радикальным мерам закаливания относятся весьма скептично. Тем не менее, каждый год окунуться в иордань приходят тысячи людей.

Начальник Казанского отделения Центра ГИМС МЧС РФ по РТ Марат Ганеев рассказал, что черезвычайных случаев на прорубях в Казани не было, однако каждый год спасатели дежурят на льду и следят за купаниями.

- Забавно, что окунуться в проруби приходят мусульмане, - говорит Марат Ганеев. - Только они не крестятся и не говорят «Во имя Отца и Сына и Святого духа», а читают молитву на арабском. Девушки визжат, особенно те, кто в первый раз. Многие делают селфи, компании фотографируют друг друга. Но купание в проруби - это не забава. Даже нормальный здоровый организм может повести себя непредсказуемо. Поэтому на всякий случай купели оборудуют так, чтобы никакое течение не могло унести человека. 

Ассистент кафедры общей гигиены КГМУ, кандидат медицинских наук Александр Чернобровкин считает, что крещенские купания здорово стимулируют иммунную систему человека. Все дело в гормонах, которые вырабатываются при непродолжительном охлаждении.

- В первую очередь происходит стимуляция коры надпочечников, выброс глюкортикоидов. Глюкортекоиды имеют достаточно сильный противовоспалительный эффект. За счет этого активизируется метаболизм в тканях, соответственно ускоряются все обменные процессы в тканях организма и, как следствие этого, регенерация и вывод токсинов и метаболитов. В результате повышается работоспособность и поднимается общий тонус организма.

Для сведения к минимуму риска нежелательных последствий необходимо соблюсти основные правила: время нахождения в холодной среде не должно превышать 7-8 минут, это время общее на раздевание, купание, одевание. Купание желательно производить постепенно погружаясь, а не резко ныряя.

- Активное участие в  процессе адаптации организма к воздействию холодной среды принимает сердечно-сосудистая система. Происходит сильная стимуляция капиллярной сети кожи и их сужение с последующим расширением, такая «игра» капилляров приводит к активизации общего кровотока всех систем и органов человека. Это надо учесть людям страдающим заболеваниями сердечно сосудистой системы, так как нагрузка на коронарные сосуды увеличится. 

Александр Чернобровкин привел примеры, когда пациенты с помошью купаний в проруби улучшали самочувствие или избавлялись от болезней, таких как сахарный диабет, аллергия (кроме аллергии на холод - прим. ред), астма, хронические заболевания суставов и острые респираторно-вирусные заболевания.

- Когда только-только начинаешь заболевать вирусно-респираторными заболеваниями, если окунуться в прорубь, то активизируется иммунная система. На следующий день болезнь, которая начиналась, снимает как рукой. Это все индивидуально, но в целом достаточно много случаев, когда люди с серьезными заболеваниями исцелялись.

Важным фактором эксперт назвал психоэмоциональную составляющую. Настрой в данном случае играет огромное значение. Если вы не уверены в том, что хотите окунуться в холодной воде, насиловать себя не надо.

-Любые стрессы угнетают иммунную систему. Если человек занервничал, накручивает себя перед купанием, что может заболеть, тогда вероятность что  это произойдет будет выше. Купаться надо постараться с радостью и верой.

Кому нежелательно купаться в проруби:
Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями
Больным с воспалительными заболеваниями носоглотки, легких, заболеваниями центральной нервной системы, мочеполовой системы
Младенцам
Беременным без опыта купания и с угрозой выкидыша

Ольга Плешкова, 18.01.2018, 13:00
Тэги: Спасатели, Здоровье
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Комментарии

Горожанин18 января 2018, 13:27
Чернобровкин, по ходу, диплом и кандидатскую купил. Бо урорлоги и гинекологи в один голос орут, что купаться в проруби нельзя. И после Крещения народ толпами в стационары едет - апостематозные почки, уретриты, простатиты, аднекситы...
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Горожанин18 января 2018, 13:29
В ответ на комментарий пользователя
лучше чем баранов резать, как дикари
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Горожанин18 января 2018, 13:31
Все нации плохи посвоему. Холодная вода это вред.
12
19
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Ххр18 января 2018, 13:43
Идиоты
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13
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Мерзлячка18 января 2018, 13:53
И ни слова о божественном. Только о моржевании.
2
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Горожанин18 января 2018, 13:58
Сегодня вся вода святая - и в умывальнике, и в унитазе.
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Горожанин18 января 2018, 13:58
Лучше выпить как следует водки и идти купаться .
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Горожанин18 января 2018, 14:02
Вспомнил новость из прошлых лет. На крещение верующие люди выпили из пруда ну или из озера, решив таким образом исцелиться. И что бы вы думали, они все отравились, но возможно исцелились от заблуждения:-D
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Горожанин18 января 2018, 14:02
Поп сказал вся вода становится святой вплоть до мирового океана. Вот какой маг, а может просто мошенник.
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Горожанин18 января 2018, 14:02
Друзья,зачем ругаемся.? Всех с праздником!
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Горожанин18 января 2018, 14:03
Короче, круговорот святой воды в природе.
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ФАНИС18 января 2018, 14:18
Народ.Что такие злые некоторые..Жизни не видали....
4
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Горожанин18 января 2018, 14:23
Кто-то говорит чай, кофе нельзя, кто-то говорит можно. Одни шоколад говорят вредно, другие - полезно. Один баню ругает, другой хвалит. Сами уж пусть решают, своя же голова есть на плечах, развелось советчиков, где не просят.
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Горожанин18 января 2018, 14:26
Анонимный советчик это нечто конечно.
2
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Правдоед18 января 2018, 14:56
По чем Опиум для народа？
3
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Ол18 января 2018, 14:57
Попа столкните в прорубь. Вот веселуха будет
9
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Горожанинн18 января 2018, 15:19
Не бздите, купайтесь, от всех болезней вылечитесь. Брехня что потом народ тропами в больницу идет
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Горожанин18 января 2018, 16:39
лучше в пруд окунуться, чем письки при рождении детям укорачивать
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Горожанин18 января 2018, 17:03
В озере застойная вода , как ее можно пить. Все равно ,что летом из лужи.
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Горожанин18 января 2018, 17:11
Без родготовки лезть в воду с 2 градуса ,все равно ,что получить кирпичем по голове : кто-то выдержит, а кто-то нет. В любом случае потрясение для организма.
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Горожанин18 января 2018, 17:13
Кто-то задницу полощет, а другой пьет как бы святую, воду.
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Горожанин18 января 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
лучше в пруд окунуться, чем письки при рождении детям укорачивать
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Дебил! Иисус то обрезанный!
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Горожанин18 января 2018, 17:49
В ответ на комментарий пользователя
лучше чем баранов резать, как дикари
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Нее лучше наверное свиней, чем баранов ха ха!
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Горожанин18 января 2018, 18:00
И Феофан обрезанный, как истинный последователь Христа.
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Горожанин18 января 2018, 18:22
надо холодной водой облеваться ))
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Горожанин18 января 2018, 18:23
В ответ на комментарий пользователя
Поп сказал вся вода становится святой вплоть до мирового океана. Вот какой маг, а может просто мошенник.
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и в выгребной яме даже
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Горожанин18 января 2018, 21:03
Это не кандидат наук, а позорный шарлатан.
Потому и медицина такая убогая у нас, что такие идиоты лечат
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Горожанинн18 января 2018, 21:03
Нехристи могут в выгребную яму нырнуть
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Наталья18 января 2018, 21:18
После купания в проруби остается незабываемое ощущение. Кто пробовал меня поймет. и потом болеть после того как начала купаться практически перестала, так что про больницы толпами я думаю-враки.
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