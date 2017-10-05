В Татарстане бобры затопили деревню

По словам самих жителей деревни, у них затопило улицы, дворы, сараи и погреба, по одной из улиц можно проехать только на лодке

В Мензелинском районе Татарстана затопило деревню Куяново из-за построенной бобрами на реке Брустанке плотине, об этом сегодня сообщает районная газета "Мензеля".

По словам самих жителей деревни, у них затопило улицы, дворы, сараи и погреба, по одной из улиц можно проехать только на лодке.

Начальник Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона Валерий Губернаторов сообщил, что устранить разлив можно, разрушив плотину, но для этого необходимо получить разрешение госкомитета РТ по биологическим ресурсам — ведомство уже обратилось с соответствующим ходатайством, сейчас оно находится на рассмотрении.