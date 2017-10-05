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В Татарстане 35 процентов умерших мужчин не дожили до пенсии

В Татарстане 35 процентов умерших мужчин не дожили до пенсии
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Фото: pixabay.com
При этом общее количество смертей в прошлом году в республике уменьшилось

В Татарстане в 2017 году 35 процентов умерших мужчин не дожили до пенсионного возраста, который в России начинается с 60 лет. Об этом сегодня сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан Альбина Шавалеева на коллегии ведомства.

Среди женщин до 60 лет не доживают 13 процентов жительниц Татарстана. При этом общее количество смертей в прошлом году в республике уменьшилось на 2,1 процента, составив 44 012 случаев.

- Указанная динамика сохраняется  третий год подряд, - отметила начальник Управления ЗАГСа.

Напомним, ранее на этой же коллегии сообщили о том, что в Татарстане продолжает снижаться рождаемость. В прошлом году было зарегистрировано на 7,7 процентов малышей меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

N. Vildanov, 17.01.2018, 15:30
Тэги: Мужчины
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Комментарии

Горожанин17 января 2018, 15:30
Сейчас не пенсия а позорище!
2
53
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Горожанин17 января 2018, 15:32
В метро едешь, одни женщины, только присядешь, сразу гонят с места, как тут жить мужикам
6
68
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Стас17 января 2018, 15:38
Эти 35% пахали на трех работах, чтобы жить нормально и все благодаря власти, стремящейся любыми способами загнать народ в гроб под громкий лозунг о программе социальной защите и помощи.
Лучший комментарий
4
96
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Горожанин17 января 2018, 15:42
Где здесь укро бендеровец который за тат язык выступает
20
14
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Горожанин17 января 2018, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Где здесь укро бендеровец который за тат язык выступает
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не поминай гoвно всуе
5
18
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Горожанин17 января 2018, 15:53
в ведомствах, подчеркивают источники издания, «обсуждается повышение налогов, например НДФЛ, акцизов на предметы роскоши, а также софинансирование населением медицинских услуг». На совещаниях у президента обсуждалась ставка НДФЛ 15%

Еще одним источником средств для маневра собеседники газеты называют повышение пенсионного возраста.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/15/01/2018/5a5c119e9a7947136c47a7de
0
12
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Вернее17 января 2018, 15:53
Доживают 35 процентов до песии.
5
15
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Горожанин17 января 2018, 15:55
Кто - то до пенсии не доживает, а кто -то и в 80 президентом быть хочет.
1
36
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горожанин17 января 2018, 16:02
Мужикам больше достаётся чем женщинам.
3
21
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Горожанин17 января 2018, 16:04
Новость:на пересечение улицы Татарстан и Парижской коммуны произошла(аврии.Сильно поврежден бампер легковушки 336 со(это номер).Осколки разбросаны на 30метров.
3
3
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Горожанин17 января 2018, 16:05
В ответ на комментарий пользователя
Нормальные комменты удаляют, а этого идиота почему-то нет, редакция, вы за национальную рознь?
5
17
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Горожанин17 января 2018, 16:15
Это хорошо или плохо?
7
0
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Горожанин17 января 2018, 16:17
В ответ на комментарий пользователя
Очень многие татары жёнятся на русских девушках. Почему? Потому что русские женщины самые красивые, трудодюлюбивые и верные! Почему русские мужчины меньше берут себе в жены татарочек? Потому что их в русских женщинах все устраивает!
25
19
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин17 января 2018, 16:27
В ответ на комментарий пользователя
И что это русским мкжчинкам таким как ты поможет стать мужиками ?
Не уверен, что прокуратура тебе слащавому поможет стать мужиком. А вот за гомосексуализм привлечь тебя вполне могут, так как статью за мужество никто не отменял.
11
2
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Рамазанов17 января 2018, 16:27
А куда ушли деньги этих 35% которые они исправно перечисляли в ПФР?
0
39
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Горожанин17 января 2018, 16:29
А система прогнозирования есть? Получил перфокарту, прочитал, опа, до пенсии не доживешь, ну и не платишь в пенсионный фонд, какой смысл, лучше сейчас погулять.
0
9
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горожанин17 января 2018, 16:32
Хорошая новость только для ПФ.
1
18
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Гость17 января 2018, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
Мужикам больше достаётся чем женщинам.
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Мужчины более склонны к вредным привычкам!
3
13
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горожанин17 января 2018, 16:38
А ,что после пенсии для россиянина наступает райская жизнь. Скорее ад.
3
12
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горожанин17 января 2018, 16:40
Если успел на воровать к пенсии,то легче будет,а нет- сущий ад.
1
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Горожанин17 января 2018, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Юморист из тебя никакой. Серость.
3
0
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горожанин17 января 2018, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Надо обязательно дожить до пенсии? А сколько раз нужно отжаться и подтянутья? А если дожить, что будет, грамоту КМС дадут?
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Европейцы женятся на европейках-никакой разницы.
2
2
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Горо17 января 2018, 17:09
Государство Путина специально экономит на пенсионерах что бы себе отжать пенсии
1
9
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Горожанин17 января 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Куда предлагаете уходить?
2
1
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Ирина17 января 2018, 17:25
Когда увеличат пенсионный возраст более 50 % мужчин не доживут до пенсии!
0
26
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Горожанин17 января 2018, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
Юморист из тебя никакой. Серость.
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Юморист да,а реалист отличный.
Но он и не претендует на оскар академии юмора,а вот вещи говорит реальро правильные и жизненные.
Печально,что даже такие простые вещи простенько изложенные у вас в вашем мозгу вызывает затруднение.
Печаль :-(
2
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Дед17 января 2018, 17:39
Женщина это как у кошки 7 жизней а у мужика только одна жизнь, и то пожить нам не дают особенно женщины:-D
1
8
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Горожанин17 января 2018, 17:40
В ответ на комментарий пользователя
Европейцы женятся на европейках-никакой разницы.
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Украинцы это не европейцы только.
4
2
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Горожанин17 января 2018, 17:46
Голосуйте за Путина, вообще до 50 лет не доживете. Деньги играют нынче огромную роль в поддержке здоровья. Но государство всё зажало себе в карман. Сами чинуши кто за границей, кто на курортах здоровье поправляют, а пенсионеров бросили на произвол судьбы. И при трудовом времени зарплату достойную не платят и при выходе на пенсию унижают.Премьер в России вообще позор страны, н каких.подвижок и стремления для людей. При коммуняках люди лучше жили, чтобы там эти капиталисты не говорили. Тьфу. Что за люди будут голосовать за нынешнюю.власть, чем они думают о себе и о родителях?
3
15
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Горожанин17 января 2018, 17:46
Зато остальные кто дожил и пережил 60 лет в Госсовете сидят не выгонишь
0
16
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Дмитрий17 января 2018, 18:11
Еще хотят возраст пенсионный поднять !! Вот ни ублюдки ли ? Говорят что унас смертность сократилась !! Врут сволочи !! Живем во лжи , в какой то ж-пе !!
0
17
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Дмитрий17 января 2018, 18:14
Грудинин 2018 товарищи !! Страна должна встать на социалистические рельсы !! Очнитесь люди , нас точно хотят истребить чертовы капитаталисты !!
8
8
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Горожанин17 января 2018, 18:14
Голосуем за прежнюю жизнь. Все равно государству пенсии нечем платить .Не нужны перемены. Пусть так останется, затоо с Путиным.
7
2
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Горожанин17 января 2018, 18:19
Так то. На пенсию выходят позже, а дохнут раньше.
Чтоб б**дьё жило в свое удовольствие!
Слава баборабскому государству!
1
7
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Горожаеин17 января 2018, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
Голосуем за прежнюю жизнь. Все равно государству пенсии нечем платить .Не нужны перемены. Пусть так останется, затоо с Путиным.
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На табуретке стоишь, за веревку держишься ? Одумайся, всё наладится! Главное, правильно проголосуй!
0
5
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Бабушка17 января 2018, 18:24
Бедные- бедные пенсионеры! Мужчины, если и доживут, то жить на пенсию 10000 рублей, просто невозможно! Если еще бабушка с дедушкой вместе, как то можно вытянуть на две пенсии, а одному, просто невозможно!
2
10
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Димон17 января 2018, 18:38
В ответ на комментарий пользователя
Бедные- бедные пенсионеры! Мужчины, если и доживут, то жить на пенсию 10000 рублей, просто невозможно! Если еще бабушка с дедушкой вместе, как то можно вытянуть на две пенсии, а одному, просто невозможно!
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Так работать же еще можно. 10000 плюс 25000 равно 35000. Жить можно. Вот только хотят на пять дет увеличить пенс.возраст. это плохо. Еще меньше доживет. Зато какя экономия!
5
3
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Димон17 января 2018, 18:41
В ответ на комментарий пользователя
Грудинин 2018 товарищи !! Страна должна встать на социалистические рельсы !! Очнитесь люди , нас точно хотят истребить чертовы капитаталисты !!
Развернуть
Талоны на колбасу, очереди за туалетной бумагой, да вообще за всем! Жаешь социализм!
7
3
Согласны с автором?
Димон17 января 2018, 18:42
В ответ на комментарий пользователя
Украинцы это не европейцы только.
Развернуть
А кто азиаты что ли?
1
2
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Горожанин17 января 2018, 18:55
В ответ на комментарий пользователя
Мужчины более склонны к вредным привычкам!
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ага. например в секасе
0
2
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Горожанин17 января 2018, 19:04
Писец заголовок! Вы хоть сами-то читаете, что публикуете??
1
0
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Горожанин17 января 2018, 19:05
Отсальные 65% умерших доживут.
0
0
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Горожаеин17 января 2018, 19:12
В ответ на комментарий пользователя
Так работать же еще можно. 10000 плюс 25000 равно 35000. Жить можно. Вот только хотят на пять дет увеличить пенс.возраст. это плохо. Еще меньше доживет. Зато какя экономия!
Развернуть
А за рубежом пенсионеры не работают, а живут в своё удовольствие :-P
1
5
Согласны с автором?
Горожаеин17 января 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Талоны на колбасу, очереди за туалетной бумагой, да вообще за всем! Жаешь социализм!
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Это не социализм, это эпоха меченного.и алкаша. Ты. путаешь
0
4
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Горожаеин17 января 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Талоны на колбасу, очереди за туалетной бумагой, да вообще за всем! Жаешь социализм!
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Студенты, голосуйте за Путина! Тоже до 60 лет не доживёте. :-D
3
5
Согласны с автором?
Ага17 января 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Доживают 35 процентов до песии.
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Ещё бы привели цифру, сколько лет проживают оставшиеся 65%.
0
5
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Горожанин17 января 2018, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
А кто азиаты что ли?
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Ну если они Поляков и немцев убивали семьями с детьми они разьве европейцы ??
0
1
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Люди мира17 января 2018, 19:49
Активизация фашиствующих элементов спровоцирована поведением руководства по поводу татарского языка. Это однозначно несправедливое решение. Но призываем нормальных цивилизованных людей не поддаваться националистическим настроениям, в мире и так полно подобных проблем и никогда еще к хорошему это не приводило. Борьба необходима с коррумпированной властью, в которой присутствуют все национальности. Все зло от режима, люди мира всегда это понимают.
0
2
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1317 января 2018, 19:52
ну что сказать. с каждым годом все меньше помирать будут мужиков не доживая до пенсии. рождаемость то упала и смертность какая!!! на улицу посмотрите парней мало в основном девушки!!!
0
1
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горожанин17 января 2018, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
Талоны на колбасу, очереди за туалетной бумагой, да вообще за всем! Жаешь социализм!
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дурак ты Димон талоны появились когда начали демократишки воду мутить последние 5 лет ссср зато люди жили и на пенсии и пенсии хватало а щас ну все есть только половина химия и гмо и люди не доживают до этой подачки государства
1
1
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Горожанин17 января 2018, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
А куда ушли деньги этих 35% которые они исправно перечисляли в ПФР?
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Их денеюжкт пойдут на финансирование рождаемостиЁ!
0
0
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Горожанин17 января 2018, 20:53
Я эту нищенскую пенсию боюсь. Доживать до неё нет желания.
0
0
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