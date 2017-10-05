В Татарстане 35 процентов умерших мужчин не дожили до пенсии

При этом общее количество смертей в прошлом году в республике уменьшилось

В Татарстане в 2017 году 35 процентов умерших мужчин не дожили до пенсионного возраста, который в России начинается с 60 лет. Об этом сегодня сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан Альбина Шавалеева на коллегии ведомства.

Среди женщин до 60 лет не доживают 13 процентов жительниц Татарстана. При этом общее количество смертей в прошлом году в республике уменьшилось на 2,1 процента, составив 44 012 случаев.

- Указанная динамика сохраняется третий год подряд, - отметила начальник Управления ЗАГСа.

Напомним, ранее на этой же коллегии сообщили о том, что в Татарстане продолжает снижаться рождаемость. В прошлом году было зарегистрировано на 7,7 процентов малышей меньше, чем за аналогичный период 2016 года.