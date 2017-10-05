В Казани отправили под домашний арест завкафедрой медакадемии КФУ

Сегодня в Казани суд отправил под домашний арест заведующего кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии Казанской медицинской академии КФУ Айдара Шарафеева, об этом сообщает "Коммерсант".

Шарафеев, по версии Следственного комитета, вымогал взятку в 40 тысяч рублей за проведение операции, его задержали с поличным при получении взяткию

Суд на закрытом от прессы заседании отправил Айдара Шарафеева под домашний арест на два месяца.

Напомним, ранее по данному факту было возбуждено дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Вымогательство взятки").