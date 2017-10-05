В Татарстане за день ушел в отставку третий глава районного исполкома

Глава исполкома Камско-Устьинского района Татарстана Алмаз Насыров подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с семейными обстоятельствами, сообщают «Волжские зори».

Сообщается, что временно исполняющим обязанности руководителя исполкома назначен председатель Контрольно-счетной палаты района Роман Михеев.

А ранее в Рыбно-Слободском районе в ходе заседания совета досрочно сложили с себя полномочия председатель райсовета и глава района Ильхам Валеев, а также глава исполкома района Рашат Хабибуллин. Исполняющим обязанности главы исполкома района стал бывший заместитель генерального директора по эксплуатации в АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Ильдар Тазутдинов.

Отметим, что это уже третья отставка за день.

Ранее в отставку ушел глава Пестречинского района Татарстана Эдуард Дияров.