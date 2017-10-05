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В Татарстане за день ушел в отставку третий глава районного исполкома

В Татарстане за день ушел в отставку третий глава районного исполкома
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Фото: kamskoye-ustye.tatarstan.ru

Глава исполкома Камско-Устьинского района Татарстана Алмаз Насыров подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с семейными обстоятельствами, сообщают «Волжские зори».

Сообщается, что временно исполняющим обязанности руководителя исполкома назначен председатель Контрольно-счетной палаты района Роман Михеев.

А ранее в Рыбно-Слободском районе в ходе заседания совета досрочно сложили с себя полномочия председатель райсовета и глава района Ильхам Валеев, а также глава исполкома района Рашат Хабибуллин. Исполняющим обязанности главы исполкома района стал бывший заместитель генерального директора по эксплуатации в АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Ильдар Тазутдинов.

Отметим, что это уже третья отставка за день.

Ранее в отставку ушел глава Пестречинского района Татарстана Эдуард Дияров.

Элина Валеева, 17.01.2018, 13:30
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин17 января 2018, 13:50
Настроение народа чувствуют потому,что ближе.От греха подальше.Гнев народа Росгвардией не закроишь,там тоже семьи.дети,родители ,вообщем обнищавший народ.
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37
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Горожанин17 января 2018, 13:52
Ну это он зря конечно...
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Горожанин17 января 2018, 13:52
Вот и татаяз учить не придется)))
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Горожанин17 января 2018, 14:04
Наворовал и хватит ! Капать кто-то начал похоже >:>
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Горожанин17 января 2018, 14:11
В ответ на комментарий пользователя
Вот и татаяз учить не придется)))
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Да, так как скоро в свой Урюпинск поедешь который находиться на Росеи
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татарчу17 января 2018, 14:12
Да их ВООБЩЕ , надо постоянно менять как перчатки, пока не проворовались. В певую очередь главу Зеленодольска . Мне еще год назад ОСВЕДОМЛЕННЫЕ и КОМПИТЕНТНЫЕ намекали ЧТО его дни сочтены . Видимо не очень то захотели СЧИТАТЬ или попросили пока досчитать только до 2.
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Санитары17 января 2018, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
Настоящие Татары кто не хочет работать на оккупационный психически больной русский режим в виде ставленников из Москвы в РТ.
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будешь хамить доктору - опять спеленаем )
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Горожанин17 января 2018, 14:23
Видать всем прозрачно намекнули, что грешки всплывут B-| и крысы побежали
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Горожанин17 января 2018, 14:35
В ответ на комментарий пользователя
Настоящие Татары кто не хочет работать на оккупационный психически больной русский режим в виде ставленников из Москвы в РТ.
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У тебя, что весеннее обострение началось? Так до весны еще далеко.
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10
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Горожанин17 января 2018, 15:00
В ответ на комментарий пользователя
будешь хамить доктору - опять спеленаем )
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Попробуй ущербный
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3
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Горожанин17 января 2018, 15:26
А земли родственникам успел раздать под катеджи ???
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4
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Татарин17 января 2018, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
Настоящие Татары кто не хочет работать на оккупационный психически больной русский режим в виде ставленников из Москвы в РТ.
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Ты дурак я в Москве как у себя дома иди лесом....
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Горожанин17 января 2018, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
Ты дурак я в Москве как у себя дома иди лесом....
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В Кащенко что ли ?
2
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Горожанин17 января 2018, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
У тебя, что весеннее обострение началось? Так до весны еще далеко.
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Дурик закусывать боярышник надо, тогда и бред писать тут всякий не будешь
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Горожанин17 января 2018, 17:37
В ответ на комментарий пользователя
Дурик закусывать боярышник надо, тогда и бред писать тут всякий не будешь
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Походу к Боярышнику у тебя сильная тяга, одно и то же мусолишь. Да, пей и не шифруйся тут.
0
3
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Горожанин17 января 2018, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
Настоящие Татары кто не хочет работать на оккупационный психически больной русский режим в виде ставленников из Москвы в РТ.
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Заворовавшиеся, набивающие свой карман людишки, без национальности потому, что грабили и стариков и детей не взирая на нац принадлежность, которые ставят свои личные интересы впереди интересов связанных с выполнением своей работы,
0
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Горожанин17 января 2018, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
Попробуй ущербный
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нах ... тебя пробовать утырок. для этого женщины существуют
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Горожанин17 января 2018, 19:25
В ответ на комментарий пользователя
нах ... тебя пробовать утырок. для этого женщины существуют
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А очко жим жим у тебя, но это ясно слащавенький.

А насчет девок : не льсти себе слащавый невростеник, нормальный девке,а уж тем-более женщине такой самовлюленный,беззубый петух как ты обиженный на всех в этой жизни не нужен.
Будешь подыхать, стакан боярышника никто тебе не подаст кроме смерти.
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Горожанин17 января 2018, 19:27
В ответ на комментарий пользователя
Походу к Боярышнику у тебя сильная тяга, одно и то же мусолишь. Да, пей и не шифруйся тут.
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Походу у тебя в заднем проходе.
А Я стебаюсь тут над такими тупыми колхозниками из Урюпинска как ты,кто перебрался в цивилизованую Татарскую Казань. Тело в Казани, а мозги у тебя все на свиноферме.
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Горожанин17 января 2018, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
Заворовавшиеся, набивающие свой карман людишки, без национальности потому, что грабили и стариков и детей не взирая на нац принадлежность, которые ставят свои личные интересы впереди интересов связанных с выполнением своей работы,
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И почему-то у многих этих людишек национальность , если копнуть оказывается русский или обсрусевший... случайность ? Не думаю, закономерность (наука логика).
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