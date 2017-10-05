СМИ: в России зафиксировали бум продаж лекарств от ожирения

Россияне стали чаще покупать лекарства от ожирения — всего в 2017 году аптеки продали 1,4 млн упаковок таких препаратов, и это на 12% больше, чем годом ранее.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на фармацевтическое аналитическое агентство DSM Group, выручка от продажи этих медикаментов достигла 3,6 млрд рублей (на 20% выше, чем в 2016 году). Речь идёт в основном о средствах, препятствующих всасыванию жиров.

При этом россияне купили почти на 10% меньше биологически активных добавок для похудения — 5,9 млн пачек.

По данным экспертов, около 58% жителей страны имеют избыточную массу тела, из них 25% страдают от ожирения.

— Дело в том, что у россиян малоподвижный образ жизни, поэтому нужно сокращать количество потребляемых калорий, а к такому люди не привыкли. Женщинам нужно потреблять не более 1900 калорий, а мужчинам до 2200, — рассказала ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева.