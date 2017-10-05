Собор Казанской иконы Божьей матери, строящийся под Кремлем, откроют для туристов в ноябре

ProKazan.ru узнал, как идет строительство под Кремлем и что ждет казанцев

На следующей неделе на строительной площадке Собора Казанской Иконы Божьей матери начнется монтаж маковки на главном куполе, который уже возвышается над городом. Строители планируют завершить фасад храма к 4 ноября 2018 года, когда весь православный мир будет отмечать день знаменитой святыни.

Купол собора возвышается на высоту 44 метра, и хотя он уступает Дворцу Земледельцев (высота до шпиля 48 метров), но за счет расположения на холме доминирует над ним, поэтому будет виден со многих точек города. Наилучший обзор открывается со смотровой площадки Казанского кремля.

Собор Казанской иконы Божией матери при Богородицком монастыре возводят на историческом фундаменте подземного храма. Он будет точной копией разрушенного здания. Вот только с колокольней возникли проблемы. Ее также хотят восстановить - она даже есть на эскизном проекте в полупрозрачном виде, но ее фундамент частично находится под жилым домом по соседству.

Прежний собор не отапливался, в новом для прихожан создадут комфортные условия. Вся средняя часть храма находится в строительных лесах, но это не мешает ощутить масштабность сооружения. Попасть в собор можно будет через три входа.

Пещерный храм расположен именно на месте обретения иконы Божьей Матери. Сохранились фрагменты стен храма, алтаря. Сейчас они восстанавливаются.

Уникальность этого храма в том, что он как и в Иерусалимском храме Гроба Господня – вокруг него можно ходить.

Здесь же - на полу под бронированным стеклом - можно будет увидеть исторический фундамент здания. Сейчас потолок представляет здесь монолитную бетонную плиту, но вскоре его сделают купольным.

- Если говорить о фасаде, то здание готово уже на 90 процентов, - рассказал начальник строительного участка Антон Дарчиев. - Если говорить еще и о внутренних работах, то готово уже наполовину.

Перед строителями стоит задача завершить фасад храме к ноябрю, когда будет отмечаться день Казанской иконы Божьей матери. Попасть внутрь собора и пещерного храма не получится - там будут вестись отделочные работы, но прилегающую территорию откроют для туристов и горожан.

Внутреннее убранство и роспись исторического объекта будут восстанавливать по сохранившимся историческим документам. При отделке помещений будут использовать строительный состав, близкий к историческому.

К сожалению, чудотворная икона, явившаяся девочке Матроне на этом самом месте в 1579 году, была украдена и сожжена в печи. Поэтому внутрь возрожденного собора поместят ее чудотворный список.