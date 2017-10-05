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Собор Казанской иконы Божьей матери, строящийся под Кремлем, откроют для туристов в ноябре

Собор Казанской иконы Божьей матери, строящийся под Кремлем, откроют для туристов в ноябре
16+
Фото: Рамиль Бикмуллин
ProKazan.ru узнал, как идет строительство под Кремлем и что ждет казанцев

На следующей неделе на строительной площадке Собора Казанской Иконы Божьей матери начнется монтаж маковки на главном куполе, который уже возвышается над городом. Строители планируют завершить фасад храма к 4 ноября 2018 года, когда весь православный мир будет отмечать день знаменитой святыни.

Купол собора возвышается на высоту 44 метра, и хотя он уступает Дворцу Земледельцев (высота до шпиля 48 метров), но за счет расположения на холме доминирует над ним, поэтому будет виден со многих точек города. Наилучший обзор открывается со смотровой площадки Казанского кремля.

Собор Казанской иконы Божией матери при Богородицком монастыре возводят на историческом фундаменте подземного храма. Он будет точной копией разрушенного здания. Вот только с колокольней возникли проблемы. Ее также хотят восстановить - она даже есть на эскизном проекте в полупрозрачном виде, но ее фундамент частично находится под жилым домом по соседству.

Прежний собор не отапливался, в новом для прихожан создадут комфортные условия. Вся средняя часть храма находится в строительных лесах, но это не мешает ощутить масштабность сооружения. Попасть в собор можно будет через три входа.

Пещерный храм расположен именно на месте обретения иконы Божьей Матери. Сохранились фрагменты стен храма, алтаря. Сейчас они восстанавливаются.

Уникальность этого храма в том, что он как и в Иерусалимском храме Гроба Господня – вокруг него можно ходить.

Здесь же - на полу под бронированным стеклом - можно будет увидеть исторический фундамент здания. Сейчас потолок представляет здесь монолитную бетонную плиту, но вскоре его сделают купольным.

- Если говорить о фасаде, то здание готово уже на 90 процентов, - рассказал начальник строительного участка Антон Дарчиев. - Если говорить еще и о внутренних работах, то готово уже наполовину.

Перед строителями стоит задача завершить фасад храме к ноябрю, когда будет отмечаться день Казанской иконы Божьей матери. Попасть внутрь собора и пещерного храма не получится - там будут вестись отделочные работы, но прилегающую территорию откроют для туристов и горожан.

Внутреннее убранство и роспись исторического объекта будут восстанавливать по сохранившимся историческим документам. При отделке помещений будут использовать строительный состав, близкий к историческому.

К сожалению, чудотворная икона, явившаяся девочке Матроне на этом самом месте в 1579 году, была украдена и сожжена в печи. Поэтому внутрь возрожденного собора поместят ее чудотворный список.

Рамиль Бикмуллин, 17.01.2018, 14:29
Тэги: Необычное в городе
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Комментарии

Горожанин17 января 2018, 14:57
Хорошая историческая достопримечательность современной Казани.
Лучший комментарий
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16
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Горожанин17 января 2018, 15:07
Я и не знал, что там храм строится. Надо же..
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8
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Горожанин17 января 2018, 15:16
Хорошая новость)
3
9
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Горожанин17 января 2018, 15:19
Ведь парней-то двое. Нет, написать, что оба хулuгана поддерживают Навального,- это перебор. Но можно же рассказать, что один поддерживает Навального, а другой - Собчак!
Или сказать, что оба собирали подписи против "реновации" в Москве.
Недорабатывают ребята с фабрики троллей. Вся надежда на Соловьева.
7
0
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Баронесса17 января 2018, 16:15
Антон Драч ........ Дарчиев - красивый мужчина, видный прям такой.
2
1
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Горожанин17 января 2018, 16:34
Надо разрушить поселрк Нефтяников и востаеовить ул.Федосеевскую по страринным фото и востановить Ленинские места,религиозные места забугорных туристов не интересует,особенно Китайцев.Если будут востановлены Ленинские места,то поток валюты от Китайцев будет огромным,республике валюты будет навоза на фермах.
1
3
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Горожанин17 января 2018, 16:57
Недавно был в Ватикане, откуда вернулась икона Казанской Божьей Матери. Не представляете, какой был интерес у местных итальянцев, когда узнали, что я из Казани. Очень хотят посетить место, где была найдена икона.
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Горо17 января 2018, 17:08
Начинается , опять православные задроты побегут со свечками
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3
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Горожанин17 января 2018, 17:47
Дело не в православии. Глупо не использовать события, которые известны не только в России, но и за рубежом. Посмотрите сколько туристов едут в Израиль, Грецию, Италию, Испанию...Привлекает и история и мифы.
2
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Оскар17 января 2018, 18:03
И кому в итоге передадут? Ещё 1 коммерческий объект РПЦ за наши деньги?
3
4
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Горожанин17 января 2018, 18:31
В проектах здание выглядит очень хорошо, поскорее бы уже достроили!
1
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Горожанин17 января 2018, 20:43
В ответ на комментарий пользователя
Верно сказано, здесь с тобой согласны
0
0
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Горожанин17 января 2018, 20:59
Откроют для туристов? Чтобы иметь доход? Храмы - туристические зоны. Грустно. Раньше в храмах молились, а сейчас туристов водят и деньги собирают. Вот такие дела...
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