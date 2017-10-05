В Казани школьница написала сообщение в WhatsApp и выпала с балкона

В Казани с балкона своей квартиры на улице Лаврентьева выпала 12-летняя школьница, информацию о происшествии из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru. Сейчас девочка находится в реанимации больницы.

Предварительно, накануне школьница пришла домой, после чего примерно около 14 часов она отправила матери сообщение в приложении WhatsApp, в котором просила прощения и писала, что любит ее.

- Спустя некоторое время она с серьезными травмами была найдена на улице. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и другие повреждения, сейчас она находится в реанимации, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины данного происшествия.