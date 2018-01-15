В Татарстане браконьера впервые осудили на лишение свободы

В Татарстане впервые браконьера осудили на лишение свободы, его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции начальник Управления по надзору за использованием объектов животного мира Радик Мутахаров.

- В Черемшанском районе гражданин при помощи снегохода незаконно добыл лося. За это нарушение – впервые у нас такой прецедент – к уголовной ответственности он был привлечен на 3,5 года лишения свободы условно, плюс конфискация снегохода и возмещение ущерба 2 тыс. рублей, – сообщил чиновник.

Всего в прошлом году браконьеров оштрафовали в общем на более чем 1 млн рублей, было возбуждено 21 уголовное дело, 9 из которых уже окончились вынесением приговора.

По словам чиновника, был один случай, когда житель Пестречинского района смастерил лук и с его помощью добыл двух кабанов. По уголовному делу он был привлечен к штрафу в 50 тыс. рублей, плюс возмещение ущерба 90 тыс.