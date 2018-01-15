«ВИМ Авиа» задолжала Фонду социального страхования Татарстана почти 11 млн рублей‍

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» стала самым крупным должником среди предприятий республики перед Фондо соцстрахования, она оказалась должна 10,8 млн рублей. Об этом рассказал сегодня управляющий Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин на итоговой коллегии фонда

Всего в Татарстане предприятия задолжали 127,4 млн рублей, из этой суммы 46,5 процента (59,3 млн рублей) нереальны к взысканию. Речь идет о компаниях, которые находятся в стадии банкротства, ликвидации. Сюда же относятся предприятия, которые не предоставляли отчеты более одного года.

Сейчас при помощи службы судебных приставов пытаются взыскать долги с работающих компаний, по словам Рамиля Гайзатуллина, все зависит от наличия денег на счету предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что «ВИМ-авиа» задолжала шести банкам около 7 млрд рублей. Уголовное дело о хищении в компании было передано в центральный аппарат Следственного комитета. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну и в настоящее время находятся за границей.