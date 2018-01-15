В Татарстане суд признал незаконным сокращение учителя татарского языка

В Лаишевском районе суд выяснил, что учительница татарского языка Мунира Садыкова была сокращена незаконно, об этом сообщил адвокат Руслан Нагиев, само дело вел адвокат Ильдус Садыков, передает радио "Азатлык".

Женщина работала в школе поселка Столбищи, она была лишена должности "по предписанию прокуратуры". У школы теперь есть месяц, чтобы оспорить решение суда.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе сессии Госсовета РТ заявил, что ни один преподаватель не будет уволен, несмотря на ситуацию с сокращением уроков татарского языка в школах.

После этого стало известно, что около 1,3 тысяч учителей татарского языка отправят на переподготовку на другие предметы.