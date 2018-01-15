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В Татарстане суд признал незаконным сокращение учителя татарского языка

В Татарстане суд признал незаконным сокращение учителя татарского языка
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Лаишевском районе суд выяснил, что учительница татарского языка Мунира Садыкова была сокращена незаконно, об этом сообщил адвокат Руслан Нагиев, само дело вел адвокат Ильдус Садыков, передает радио "Азатлык".

Женщина работала в школе поселка Столбищи, она была лишена должности "по предписанию прокуратуры". У школы теперь есть месяц, чтобы оспорить решение суда.

Напомним,  ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе сессии Госсовета РТ заявил, что ни один преподаватель не будет уволен, несмотря на ситуацию с сокращением уроков татарского языка в школах.

После этого стало известно, что около 1,3 тысяч учителей татарского языка отправят на переподготовку на другие предметы.

N. Vildanov, 16.01.2018, 16:59
Тэги: Суд, Татарский язык
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Комментарии

Горожанин16 января 2018, 17:06
ну это они зря конечно)))
1
15
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Горожанин16 января 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
ну это они зря конечно)))
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Да будет срач!!!
1
11
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Горожанин16 января 2018, 17:26
А начерта эти дармоеды нужны то?
7
43
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Горожанин16 января 2018, 17:31
В ответ на комментарий пользователя
Не срача не будет, т.к. усрыс ы понимают,что в Татарстане они временные гости лишь до того момента пока с рашка не развалиться.
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рафиска хитрый :-D
5
18
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Горожанин16 января 2018, 17:40
Почему прокуратура молчала, когда учителей русского сокращали, а взамен устраивали учителями татарского всех подряд, без педагогического образования?! Почему о сокращениях на предприятиях прокуратура молчит, будто воды в рот набрала?
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7
49
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Горожанин16 января 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
А откуда взялись эти учителя русского в Татарстане, и почему нет учителей татарского языка , скажем например, в Московской области?
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Идиот. СПРОС рождает предложение. А с татарским- предложение навязывает спрос.
2
24
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Горожанин16 января 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
Не срача не будет, т.к. усрыс ы понимают,что в Татарстане они временные гости лишь до того момента пока с рашка не развалиться.
Развернуть
Ой, чаплашка, ты не задолался?
5
19
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Горожанин16 января 2018, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
Чтобы, таких срусских, как ты, человеческому языку выучить, а-то хрюкаете постоянно, ничего не понять.
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Иди соси
4
13
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Горожанин16 января 2018, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Почему прокуратура молчала, когда учителей русского сокращали, а взамен устраивали учителями татарского всех подряд, без педагогического образования?! Почему о сокращениях на предприятиях прокуратура молчит, будто воды в рот набрала?
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Вы и правда не знаете или это риторический вопрос? Но ответ: Детка, это политика.
1
2
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ива16 января 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
Не срача не будет, т.к. усрыс ы понимают,что в Татарстане они временные гости лишь до того момента пока с рашка не развалиться.
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Иди на х.. чупулашка
3
10
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Горожанин16 января 2018, 18:24
Женщина молодец, в отличии от руководства РТ! Совет православным: сходите искупайтесь, охладитесь!
14
5
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Горожанин16 января 2018, 18:43
Пусть переучивается и работает учителем другого предмета
1
10
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Горожанин16 января 2018, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
Иди на х.. чупулашка
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И как твоя мамка реагирует после таких твоих слов к ней ?
Поди идет за лапатой,что бы с горя боярышника с лопаты из корыта жахнуть
7
2
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Горожанин16 января 2018, 19:06
В ответ на комментарий пользователя
Маржушка угомонись, прими боярышника, и купаться....)
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Ему купаться нельзя : при белой горячки психиаторы это не особо одобряют. Пусть лучше чертиков лишнехромосомных с лопатами идет ловит ввиде бутылей из боярышника под гимн расеюшки ! )
7
3
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Горожанин16 января 2018, 19:08
В ответ на комментарий пользователя
Ой, чаплашка, ты не задолался?
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У тебя уже язык заплетаеться...прочти что ты написал лишнехромосомный мутант ! Срочно боярышника с лопаты накати, глядишь полегчает тебе, хотя хрюкать ты все-равно не перестанешь...
6
2
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Горожанин16 января 2018, 19:10
В ответ на комментарий пользователя
Идиот. СПРОС рождает предложение. А с татарским- предложение навязывает спрос.
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Никого спроса нету , русский мир на корню душит все народы, кто отказывается от срусяфикации. Вот и весь "спрос"
9
3
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Горожанин16 января 2018, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
А начерта эти дармоеды нужны то?
Развернуть
Если ты про своих родителей русских в Татарстане , то Татарстану и Татарам они действительно нахрен не нужны.
А если ты про учителей Татарского языка,то они нужны,что бы наших детей и внуков родному Татарскому учить.
11
3
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Горожанин16 января 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Пусть переучивается и работает учителем другого предмета
Развернуть
Зачем они учителя Татарского в Татарстане.
Проще русских учителей-дармоедов переучить на более что-то важное, например боярышник разливать по колбам, больше пользы будет.
10
2
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Друг16 января 2018, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
Зачем они учителя Татарского в Татарстане.
Проще русских учителей-дармоедов переучить на более что-то важное, например боярышник разливать по колбам, больше пользы будет.
Развернуть
Татары что вам не живётся спокойно, что вы вечно ничем не довольны? Если бы не русские, жили бы в нищите, грязи и голоде, как братья ваши из ближнего зарубежья!
5
9
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Горожанин16 января 2018, 19:33
В ответ на комментарий пользователя
Зачем они учителя Татарского в Татарстане.
Проще русских учителей-дармоедов переучить на более что-то важное, например боярышник разливать по колбам, больше пользы будет.
Развернуть
Провокатор?
Ну-ну...
1
9
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Друг16 января 2018, 19:34
В ответ на комментарий пользователя
Зачем они учителя Татарского в Татарстане.
Проще русских учителей-дармоедов переучить на более что-то важное, например боярышник разливать по колбам, больше пользы будет.
Развернуть
Татары боярышник не пьют? А ну да... они к динатурату привыкли, который в 90е весь выпили. А сейчас последний х без соли доедают, в овраг у лошади. Уважаемые татары, это высказывание не про всех вас, а лишь про тех, кто постоянно здесь грязью русских поливает.
1
11
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Горожанин16 января 2018, 19:44
В ответ на комментарий пользователя
Татары что вам не живётся спокойно, что вы вечно ничем не довольны? Если бы не русские, жили бы в нищите, грязи и голоде, как братья ваши из ближнего зарубежья!
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Это ни Татарам тут не наживется, а русские не дают жить тут Татарам : сами в грязи и другие народы кто хочет жить по человечески туда тащат.
Если бы не русские , то Татары в Татарстане жили бы как в Финляндии ,ну или хотя бы как Польше с Прибалтикой, которые вовремя от русских избавились.
А так почти все свои деньги Татары из бюджета вынуждены русской Москве отавать и еще пьяных русских бездельников тут в Татарстане содежать и их разных учителей русского, которые Татарам стт лет в обед не в пились.
9
4
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Горожанин16 января 2018, 19:48
В ответ на комментарий пользователя
Татары боярышник не пьют? А ну да... они к динатурату привыкли, который в 90е весь выпили. А сейчас последний х без соли доедают, в овраг у лошади. Уважаемые татары, это высказывание не про всех вас, а лишь про тех, кто постоянно здесь грязью русских поливает.
Развернуть
Подтаеждаю : Татары боярышник не пьют (именно боярышник) и с лопат как русские не хавают. Лишних хромосом в отличие от мутированных русских тоже не имеют.
6
2
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Горожанин16 января 2018, 19:49
В ответ на комментарий пользователя
Провокатор?
Ну-ну...
Развернуть
Прокуратор !
Дя-дя
2
0
Согласны с автором?
Друг16 января 2018, 19:51
И что вы здесь геройствуете, смельчаки ананимные, назовитесь открыто, фамилию имя свое напишите, а лучше митинг соберите и на площадь, там попробуйте прокричать что нибудь против другой национальности! А мы посмотрим, как вас ваши же нормальные татары отхреначат, и правильно сделают. А потом ваши же татары менты закроют и в мусарне почки опустят, и тоже правильно поступят. А то нашлась пара утыков и мутят воду. Герои националисты
2
8
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Друг16 января 2018, 20:02
В ответ на комментарий пользователя
Подтаеждаю : Татары боярышник не пьют (именно боярышник) и с лопат как русские не хавают. Лишних хромосом в отличие от мутированных русских тоже не имеют.
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Ты откуда такой нарисовался,? Что думаешь что много знаешь а сам не знаешь нихрена! С какого аула на ишаке приехал? Видимо с такого дальнего, до которого боярышник не доходил.А я как коренной житель Казани в 5м поколении, проживший здесь 50 лет могу со 1000%гарантией заявить что пьют боярышник все, Я не ввгораживаю своих, заметь, мне стыдно за них. Но твоих в этих рядах ничуть не меньше! А тебе стыдно это признать и ты с лёгкостью о них отвернулся!
0
9
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Горожанин16 января 2018, 20:05
В ответ на комментарий пользователя
И что вы здесь геройствуете, смельчаки ананимные, назовитесь открыто, фамилию имя свое напишите, а лучше митинг соберите и на площадь, там попробуйте прокричать что нибудь против другой национальности! А мы посмотрим, как вас ваши же нормальные татары отхреначат, и правильно сделают. А потом ваши же татары менты закроют и в мусарне почки опустят, и тоже правильно поступят. А то нашлась пара утыков и мутят воду. Герои националисты
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Тоже самое пусть русские онлайн герои сделают,которые ненавидят в Татарстане Татар !
А Татары уже собирали и Митинги Тахрира и Азатлыка и флешмоб даже за свой язык проводили как видешь все в порядке.
А вы хоть русский марш провели в Казани как это обычно каждый год бывает в Москве и Питере и др. городах ?
5
3
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Друг16 января 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Тоже самое пусть русские онлайн герои сделают,которые ненавидят в Татарстане Татар !
А Татары уже собирали и Митинги Тахрира и Азатлыка и флешмоб даже за свой язык проводили как видешь все в порядке.
А вы хоть русский марш провели в Казани как это обычно каждый год бывает в Москве и Питере и др. городах ?
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А на хрена нам что то проводить? Нас все более менее устраивает, это вы вечно ничем не довольны
1
5
Согласны с автором?
Друг16 января 2018, 20:19
В ответ на комментарий пользователя
Тоже самое пусть русские онлайн герои сделают,которые ненавидят в Татарстане Татар !
А Татары уже собирали и Митинги Тахрира и Азатлыка и флешмоб даже за свой язык проводили как видешь все в порядке.
А вы хоть русский марш провели в Казани как это обычно каждый год бывает в Москве и Питере и др. городах ?
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Вот если не дай Бог таких как ты нациков будет все больше и больше, то конечно же соберём и митинг и все такое... И порешаем как быть с вами, на месте все закончить или к якутам отправить
1
5
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Горожанин16 января 2018, 20:26
В ответ на комментарий пользователя
Никого спроса нету , русский мир на корню душит все народы, кто отказывается от срусяфикации. Вот и весь "спрос"
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Так лично и откажись, не тебе за других решать.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 20:30
В ответ на комментарий пользователя
Татары что вам не живётся спокойно, что вы вечно ничем не довольны? Если бы не русские, жили бы в нищите, грязи и голоде, как братья ваши из ближнего зарубежья!
Развернуть
Да это один полоумный бред пишет, не стоит обращать внимания.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
Так лично и откажись, не тебе за других решать.
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Отказался, но ведь даже заявление на своем языке не принимают,а уж про обучение на своем языке вообще молчу ! Духовный геноцид, кто за это отвечать будет ?
0
0
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Горожанин16 января 2018, 20:41
В ответ на комментарий пользователя
Подтаеждаю : Татары боярышник не пьют (именно боярышник) и с лопат как русские не хавают. Лишних хромосом в отличие от мутированных русских тоже не имеют.
Развернуть
И пьют то же самое, и "хавают", и лишние хромосомы иногда имеют: синдром Дауна никто для татар, увы, не отменил:)
0
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 20:41
В ответ на комментарий пользователя
Вот если не дай Бог таких как ты нациков будет все больше и больше, то конечно же соберём и митинг и все такое... И порешаем как быть с вами, на месте все закончить или к якутам отправить
Развернуть
Решальщик, ты трясущийся свои невростненические рученки от клавиатуры для начало убери и устрой хоть какой-нибудь русский митинг как это делали Татары.
А уж потом будешь только кукарекать,что кого-то отправишь в Якутию, смотри как бы сам драпать в свою Рязань скоро не начал...а пока одной трусостью от тебя сквозит. Онлай-Рэмбо подюбочный блин
1
0
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 20:44
В ответ на комментарий пользователя
А на хрена нам что то проводить? Нас все более менее устраивает, это вы вечно ничем не довольны
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Да ваш удел тихо сидеть как мыши и делать упорный вид,что вам все нравится.
Тогда и нас пока все тоже устраивает, а опусаать русню можно как видно и в инете.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 20:44
В ответ на комментарий пользователя
Тоже самое пусть русские онлайн герои сделают,которые ненавидят в Татарстане Татар !
А Татары уже собирали и Митинги Тахрира и Азатлыка и флешмоб даже за свой язык проводили как видешь все в порядке.
А вы хоть русский марш провели в Казани как это обычно каждый год бывает в Москве и Питере и др. городах ?
Развернуть
Зачем? Здесь нет агрессивно настроенных русских.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 20:46
В ответ на комментарий пользователя
Да это один полоумный бред пишет, не стоит обращать внимания.
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Полоумный твоя мамка,что аборт во время не сдела и родился ты.
А он правду пишет,ставя русню на ее законное место и судя по-тому как петушится тут русня делает это он весьма не плохо.
1
1
Согласны с автором?
Друг16 января 2018, 20:48
В ответ на комментарий пользователя
Решальщик, ты трясущийся свои невростненические рученки от клавиатуры для начало убери и устрой хоть какой-нибудь русский митинг как это делали Татары.
А уж потом будешь только кукарекать,что кого-то отправишь в Якутию, смотри как бы сам драпать в свою Рязань скоро не начал...а пока одной трусостью от тебя сквозит. Онлай-Рэмбо подюбочный блин
Развернуть
Какой митинг ты мне предлагаешь замутить? В Москве и Питере там другого рода митинги проводят, И все вместе. А вы здесь чисто национальные, вечные терпилы.Нам что проводить? В защиту языка? Так без митингов все решаемо.
0
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татарин16 января 2018, 20:51
В ответ на комментарий пользователя
Идиот. СПРОС рождает предложение. А с татарским- предложение навязывает спрос.
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Не фантазируй, Запрет ЕГЭ на татарском языке. - Вот и весь спрос на учителей русского.
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горожанин16 января 2018, 20:54
Татар истинных уже нет. Пьют водку,жрут сало. Разве это татары. Один только мечтает что татары пуп земли,и татары великая нация. А сам в рабочей столовой свинину жрет . Как татары ходили под русскими,так и будут. А иначе сыра -земля.
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Горожанин16 января 2018, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
Ты откуда такой нарисовался,? Что думаешь что много знаешь а сам не знаешь нихрена! С какого аула на ишаке приехал? Видимо с такого дальнего, до которого боярышник не доходил.А я как коренной житель Казани в 5м поколении, проживший здесь 50 лет могу со 1000%гарантией заявить что пьют боярышник все, Я не ввгораживаю своих, заметь, мне стыдно за них. Но твоих в этих рядах ничуть не меньше! А тебе стыдно это признать и ты с лёгкостью о них отвернулся!
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Свинья родившейся в коровнике,теленком все-равно никогда не будет.
Мне до лампы в каком ты тут поколение выпрыгну до из промежности своей мамашки , но это земля Татарская и она оккупирована оккупантами с 1552 года и никто и никогда таких как ты сюда не звал.
И ты не местный,так как местные знают,что Татары на ишаках не ездюют , но если только на двухногих , которых зовут иванами,алексеями,андрюшками и др. русскими именами.
Что касается меня,то это не твое свинячье дело,что бы я тут перед каждой шолупонью отчитывался...может тебе еще номер крелитной карты сказать, морда у тебя не треснит ?
Это не твоя земля и ты здесь чужой и это факт. А родится ты можешь хоть на Марсе,хоть в свинарнике,хоть в сортире.
Вот такой мой отает тебе диффективному будет.
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Горожанин16 января 2018, 20:59
В ответ на комментарий пользователя
Какой митинг ты мне предлагаешь замутить? В Москве и Питере там другого рода митинги проводят, И все вместе. А вы здесь чисто национальные, вечные терпилы.Нам что проводить? В защиту языка? Так без митингов все решаемо.
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Я ничего не предлогаю,а отвечал одному упоротому на его предложение здесь что-либо провести, говоря что мы проводили , а "смелые русские" которые тут кичаться нет.
Вас устраивает пока Москва специально стравливает народы для развала Рашки...а потом дальше нас будет все устраивать. А выходить мы выходили уже и не раз.
Так что все идет своим путем
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Горожанин16 января 2018, 21:02
В ответ на комментарий пользователя
Татар истинных уже нет. Пьют водку,жрут сало. Разве это татары. Один только мечтает что татары пуп земли,и татары великая нация. А сам в рабочей столовой свинину жрет . Как татары ходили под русскими,так и будут. А иначе сыра -земля.
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Дык русских вообще тогда нету уже давно... все спились и наиболее сильные и умные были ликвидорованы в 20 веке, кто не успел после 1917 схильнуть.
А так съездий в любой авыл увидешь настоящих Татар, в то время как русские деревни все почти вымерли и спились.
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татарин16 января 2018, 21:05
В ответ на комментарий пользователя
Татары боярышник не пьют? А ну да... они к динатурату привыкли, который в 90е весь выпили. А сейчас последний х без соли доедают, в овраг у лошади. Уважаемые татары, это высказывание не про всех вас, а лишь про тех, кто постоянно здесь грязью русских поливает.
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"Татары боярышник не пьют?" - почему же не пьют, пьют. обрусевшие татары (манкурты) пьют, фотографируются голыми, едят свинину и т.п. А не обрусевшие не пьют, не едят свинину ну и так далее.
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Друг16 января 2018, 21:06
В ответ на комментарий пользователя
Свинья родившейся в коровнике,теленком все-равно никогда не будет.
Мне до лампы в каком ты тут поколение выпрыгну до из промежности своей мамашки , но это земля Татарская и она оккупирована оккупантами с 1552 года и никто и никогда таких как ты сюда не звал.
И ты не местный,так как местные знают,что Татары на ишаках не ездюют , но если только на двухногих , которых зовут иванами,алексеями,андрюшками и др. русскими именами.
Что касается меня,то это не твое свинячье дело,что бы я тут перед каждой шолупонью отчитывался...может тебе еще номер крелитной карты сказать, морда у тебя не треснит ?
Это не твоя земля и ты здесь чужой и это факт. А родится ты можешь хоть на Марсе,хоть в свинарнике,хоть в сортире.
Вот такой мой отает тебе диффективному будет.
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Ну раз так, лежали под русскими 500 лет, и будете столько же ещё лежать. Главкай ты здесь не гавкай.А коль свинину есть ещё не начал как многие твои, то начнёшь в скором времени, не ты так дети твои. И это нормально, во всем цивилизованного мире едят, и ты хавать начнешь(хотя очень сомневаюсь что не жрёшь уже давно)
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Горожанин16 января 2018, 21:06
В ответ на комментарий пользователя
Зачем? Здесь нет агрессивно настроенных русских.
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Настоящих русских тут вообще нету, настоящие буйные кто мог повести за собой уже давно сидят или скрываються на зараде ненавидя нынешню рашку, либо земельку на Донбассе удобряют.
Так что согласен тут одни русские терпилы и нытики, комменты на Проказани это лишний раз подтверждают.
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Новороссия Бессмертна!16 января 2018, 21:12
В ответ на комментарий пользователя
ну это они зря конечно)))
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В интересное мы всё-таки время живём) Школы проигрывают суды! За свои права нужно бороться.
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Горожанин16 января 2018, 21:14
В ответ на комментарий пользователя
Ну раз так, лежали под русскими 500 лет, и будете столько же ещё лежать. Главкай ты здесь не гавкай.А коль свинину есть ещё не начал как многие твои, то начнёшь в скором времени, не ты так дети твои. И это нормально, во всем цивилизованного мире едят, и ты хавать начнешь(хотя очень сомневаюсь что не жрёшь уже давно)
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Вообще то Татарстан был независим в начале 90-х пока русские здесь плача у нас в ножках не начали ползать и просить вернуться в Рашу, обещав дать столько суверенитета,сколько унисем. Мы поверили, жалко нам стало вас уюогих , но как оказалось зря , но ничего, мы это недорозумение скоро поправим вместе с Кавказскими народами и др. коренными народами кто оккупирован , а так же с соседями кто все ненавидят оашу и русских.
На счет свины кстати в коране сказано , что ее можно есть , в крайних случаях , но модно, так что твой высер мимо.
А вот то , что Я никогда русским не стану,ьо это факт , ты разве это еще не понял , хотя бы по комметам здесь на Проказани ?
Не тупи рузки Ванька, лучше орбайтан себе на боярышник.
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Друг16 января 2018, 21:22
В ответ на комментарий пользователя
Вообще то Татарстан был независим в начале 90-х пока русские здесь плача у нас в ножках не начали ползать и просить вернуться в Рашу, обещав дать столько суверенитета,сколько унисем. Мы поверили, жалко нам стало вас уюогих , но как оказалось зря , но ничего, мы это недорозумение скоро поправим вместе с Кавказскими народами и др. коренными народами кто оккупирован , а так же с соседями кто все ненавидят оашу и русских.
На счет свины кстати в коране сказано , что ее можно есть , в крайних случаях , но модно, так что твой высер мимо.
А вот то , что Я никогда русским не стану,ьо это факт , ты разве это еще не понял , хотя бы по комметам здесь на Проказани ?
Не тупи рузки Ванька, лучше орбайтан себе на боярышник.
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Татарстсн был независим в начале 90х?хаха...а не ваш ли хитрый и мудрый лис Минтимир побоялся что унести то не сможет.. Кстати разумно сделал. О вас же идиотах заботясь
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