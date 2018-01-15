Рустам Минниханов призвал не вмешиваться в дела регионов‍

Президент Татарстана Рустам Минниханов на Гайдаровском форуме в Москве попросил федеральные власти не менять ничего в регулировании и распределении полномочий между центром и регионом.

- Моя просьба — пять лет не трогайте ничего. Я буду понимать, сколько доходов мы заработаем. Вы принимаете решение — движимое и недвижимое имущество — это наши доходы. Почему вы такие решения принимаете? Или какие-то вычеты из подоходного налога? Почему вы принимаете без нас какие-то льготы?, - заявил Минниханов.

Выступая на форуме, глава республики также попросил федеральные власти доверять регионам.

- Доверяйте. Что вы боитесь? Если этот руководитель субъекта не подходит под эти задачи, меняйте его, оказывайте недоверие. Но как из Москвы можно такой огромной страной управлять? У вас есть руководители регионов, им надо доверять, - добавил он.