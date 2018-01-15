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Рустам Минниханов призвал не вмешиваться в дела регионов‍

Рустам Минниханов призвал не вмешиваться в дела регионов‍
16+
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на Гайдаровском форуме в Москве попросил федеральные власти не менять ничего в регулировании и распределении полномочий между центром и регионом.

- Моя просьба — пять лет не трогайте ничего. Я буду понимать, сколько доходов мы заработаем. Вы принимаете решение — движимое и недвижимое имущество — это наши доходы. Почему вы такие решения принимаете? Или какие-то вычеты из подоходного налога? Почему вы принимаете без нас какие-то льготы?, - заявил Минниханов.

Выступая на форуме, глава республики также попросил федеральные власти доверять регионам.

- Доверяйте. Что вы боитесь? Если этот руководитель субъекта не подходит под эти задачи, меняйте его, оказывайте недоверие. Но как из Москвы можно такой огромной страной управлять? У вас есть руководители регионов, им надо доверять, - добавил он. 

Люция Кашапова, 16.01.2018, 16:19
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин16 января 2018, 16:22
Тебя только скинуть надо
11
50
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Дед16 января 2018, 16:33
Российский закон о выплаты первенца 10 тыщ в татарстане 8 тыщ, пенсию дотацию выдали 5 тыщ а татарстане 3 с половиной тыщ, далее проезд выделено 480 в месяц а в Татарстане 460 руб. Теперь вопрос:! Стоит-ли доверять миниханову главе Татарстане если сам Путин сказал: миниханов хитрый татарин.
Лучший комментарий
6
74
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Горожанин16 января 2018, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
Я его видел недавно
Он с помощью этой фигни ещё и докторскую защитил
3
8
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Горожанин16 января 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Смотрел это интеовью. И вопрос такой. Уважаемый миниханов. Где же у аас самый дешый сад? А почему аы против что федеральный центр пенсилнерам скидку на налоги сделал. Конечно ваше тронул:(
4
28
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Хатуль Мадан16 января 2018, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
Я его видел недавно
Он с помощью этой фигни ещё и докторскую защитил
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Колбасу от собак? :-D
1
5
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Горожанин16 января 2018, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
Про молоко и кефир. Скоро бензин дороже будет.
2
5
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Горожанин16 января 2018, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
Скооько услуг оказало оборудование новое твое. Поатно все у нас господин миниханов. Рмт вам может только бесплатно сделают. А нам 2500.
2
10
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Горожанин16 января 2018, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
Утопия. Русские, интеллигенция, спецы уедут. К чему это приведет? К беспросветному колхозу и ярым исламистам. Нефть? Качество ниже среднего и без рынка сбыта кому она нужна, находясь в центре России? Логистические вопросы практически не решаемы.
4
26
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Горожанин16 января 2018, 17:04
Чебургена набрался смелости...и заикнулся... с какой стати? кто он такой давать советы?
2
21
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Манштейн16 января 2018, 17:05
Ну он видимо на калькуляторе подсчитал просто, что если 5 лет Москве ничего не отсылать, а класть в карман своей родне и клану Шаймиевых, то у обоих семей хватит денег ни хрена не работать и непрерывно размножаться на 3 поколения вперед. Это его очень потрясло и впечатлило, вот и разразился нытьем.
2
39
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Горожанин16 января 2018, 17:05
Ну чо, давай, до свиданья!
6
11
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Горожанин16 января 2018, 17:06
поздно с яицами нужно быть, чтобы царю противостоять
5
4
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Манштейн16 января 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Российский закон о выплаты первенца 10 тыщ в татарстане 8 тыщ, пенсию дотацию выдали 5 тыщ а татарстане 3 с половиной тыщ, далее проезд выделено 480 в месяц а в Татарстане 460 руб. Теперь вопрос:! Стоит-ли доверять миниханову главе Татарстане если сам Путин сказал: миниханов хитрый татарин.
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У нас вся социалка ниже, чем в Ебурге даже. С Мск и Питером не сравниваю даже. Ни ОДНОЙ местной добавки в пенсию (поправьте если не прав), а если речь идет о региональных каких-то выплатах - они минимальны! И по возможности отсутствуют. Это пособия различные, поощрения донорам, пенсионные подачки различные и т.д. Да объем и очереди на соц ипотеки хотя бы гляньте. И это в нефтедобывающей (пускай, и не такую богатую нефть) и в промышленно развитой республике. И довольно инвестиционно привлекательной. Зла не хватает просто на кооператив "озеро" и его чаплашский филиал, еще больше умножающий беды от первого.
1
36
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Лариса16 января 2018, 17:10
У нас в Татарстане принят самый низкий прожиточный минимум, нашим региональным Правительством, исходя из которого доплачивают в социальной защите социальные выплаты, т.е. дотации по коммунальным услугам, социальные стипендии и др. соц выплаты. Он ниже чем во всех соседних регионах. А налог за имущество за 2015 год был 0, 2 % от кадастровой стоимости, а в других регионах 0,1 % , наполовину меньше. Да, есть чем гордиться, собираемость налогов выше, а соц. выплаты меньшие
3
29
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Манштейн16 января 2018, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
У нас в Татарстане принят самый низкий прожиточный минимум, нашим региональным Правительством, исходя из которого доплачивают в социальной защите социальные выплаты, т.е. дотации по коммунальным услугам, социальные стипендии и др. соц выплаты. Он ниже чем во всех соседних регионах. А налог за имущество за 2015 год был 0, 2 % от кадастровой стоимости, а в других регионах 0,1 % , наполовину меньше. Да, есть чем гордиться, собираемость налогов выше, а соц. выплаты меньшие
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Во-во, я про то же.
1
19
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Горожанин16 января 2018, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
У нас вся социалка ниже, чем в Ебурге даже. С Мск и Питером не сравниваю даже. Ни ОДНОЙ местной добавки в пенсию (поправьте если не прав), а если речь идет о региональных каких-то выплатах - они минимальны! И по возможности отсутствуют. Это пособия различные, поощрения донорам, пенсионные подачки различные и т.д. Да объем и очереди на соц ипотеки хотя бы гляньте. И это в нефтедобывающей (пускай, и не такую богатую нефть) и в промышленно развитой республике. И довольно инвестиционно привлекательной. Зла не хватает просто на кооператив "озеро" и его чаплашский филиал, еще больше умножающий беды от первого.
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За то третья столица йопта!
2
10
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Лариса16 января 2018, 17:35
Я уж не говорю про социальное жилье. Да выделяется жилье для льготной категории, ( еще бы им не давать! ветераны и участники Вел. Отч. войны, многодетные, сироты... сами понимаете это был бы прецедент) а малоимущим что делать? Ведь только в Казани очередь не двигается с 1976 года, почему безвозмездные субсидии выделяются только льготной категории, хотя в других регионах на них имеют право все стоящие в очереди. В соответствии с новым Жилищным кодексом, вступившим в силу в марте 2005 года субсидия, как и жилье, предоставляется в порядке общей очереди.
0
3
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Горожанин16 января 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Русская интеллигенция и спецы в Татарстане ????? Уже можно смеяться ! В Татарстане от русских здесь одни дикие колхозники из деревень бухающие не просыхая ! А спецы здесь как раз в основном Татары и иностранцы. Если русские отсюда сегодня свалят,то никто и не заметит....ну может Татарстан поцивилизованее станит , так как алкоголиков и злых,агиессивных и безкультурных русских тут не будет. Так что скатертью дорога тебе и попутного ветра в горбатую спину тебе.
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:-) =-D
7
2
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Горожанин16 января 2018, 17:44
гайдаровский форум, это как форум проказан, только с фуршетом.
0
8
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:50
не мешайте воровать
0
7
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Горожанин16 января 2018, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:57
он ж про Арск, сабы и боровые только )
0
3
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 18:00
Нет, нельзя местным много свободы в руководстве давать. Бесчинствуют, богатеют, в Форбсе.уже шейхов обгоняют. А пенсии самые низкие среди регионов России, цены в ТЦ как в Москве, автомобили в автосалонах дороже. Транспортный налог прогрессивный. Зарплаты у населения низкие.
0
15
Согласны с автором?
ага16 января 2018, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
Ну он видимо на калькуляторе подсчитал просто, что если 5 лет Москве ничего не отсылать, а класть в карман своей родне и клану Шаймиевых, то у обоих семей хватит денег ни хрена не работать и непрерывно размножаться на 3 поколения вперед. Это его очень потрясло и впечатлило, вот и разразился нытьем.
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Перечисленная вами семья уже отжала на пять поколений.
0
8
Согласны с автором?
горожанин16 января 2018, 18:24
Молодец! Сколько можно кормить нахлебников? Мы против повышения цен на топливо, услуг ЖКХ, за отмену воровского "Платона"! Минниханова в президенты России!
10
3
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 18:25
татфондбанк украл верни народу
1
7
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 18:36
Как же он боиться своё кресло и кормушку потерять! ) Вот не задаща!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 18:41
В ответ на комментарий пользователя
Нет, нельзя местным много свободы в руководстве давать. Бесчинствуют, богатеют, в Форбсе.уже шейхов обгоняют. А пенсии самые низкие среди регионов России, цены в ТЦ как в Москве, автомобили в автосалонах дороже. Транспортный налог прогрессивный. Зарплаты у населения низкие.
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Дык местным русским никто много свободы и не дает, поэтому здесь относительный порядок по сравнению с соседними дикими регионами, которые чисто русские.
6
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 18:41
Камикадзе просто?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 18:42
В ответ на комментарий пользователя
Это ты в каком возрасте на этой картинке ?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 18:45
Думаю пять лет мало будет
1
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 19:08
Всем импичмент короче. Никто о народе не думает. Они только о своем кармане думают, привилегий и боятся лишится того, что обманом приватизировали при рыжом и пьянице и еще одном, с хитрыми глазками, толстым и вечно потным лицом, с пухлыми губками.
0
2
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ага16 января 2018, 19:16
Эта мразь еще 5 лет просит, чтобы набить карманы себе и бабайке-флюгеру.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 19:19
В ответ на комментарий пользователя
Эта мразь еще 5 лет просит, чтобы набить карманы себе и бабайке-флюгеру.
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Скорее русскому путину, которому он подмахивает из-за своей трусости
2
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 19:29
В Росси воровали ,воруют и будут воровать ! ! ! Почему нищие пенсионеры , а чинушки миллиардеры ! ? ? ? ?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Русская интеллигенция и спецы в Татарстане ????? Уже можно смеяться ! В Татарстане от русских здесь одни дикие колхозники из деревень бухающие не просыхая ! А спецы здесь как раз в основном Татары и иностранцы. Если русские отсюда сегодня свалят,то никто и не заметит....ну может Татарстан поцивилизованее станит , так как алкоголиков и злых,агиессивных и безкультурных русских тут не будет. Так что скатертью дорога тебе и попутного ветра в горбатую спину тебе.
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В НИИ 70% русских. Пощему так интересна?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 19:44
Минниханов -умница.Не побоялся толково и спокойно сказать то,о чем другие деятели боятся сказать.Минниханова в президенты. Он -государственник.
6
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 19:51
Это он пусть путину скажет. А то сидит там где то мяучит
0
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 20:03
Русский А. И. Ильин лучше всех сказал о русских. Поините его слова. К сожалению , такой она является не один век. А Путин во всей ,,красе,, напомнил об этом всему Миру и нашим соседям, некоторые еще питали иллюзии.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 20:07
Правильно, Путькина вертикаль доведена до абсурда. Пустая голова пытается управлять каждым чихом в регионах.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 20:26
В ответ на комментарий пользователя
Дык местным русским никто много свободы и не дает, поэтому здесь относительный порядок по сравнению с соседними дикими регионами, которые чисто русские.
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Ну и фантазёры! Ну насмешил младший брат!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 20:26
В ответ на комментарий пользователя
В НИИ 70% русских. Пощему так интересна?
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Евреев раньше было в НИИ много пока не свалили из совка.
А в настоящих НИИ русские занимались пьянством и туниядством. Что видно на практике и сегодня, ни одного мирового бренда со времен СССР у Раши нету ,даже простой Смартфон и то все Китай или какой-нибудь девайс или изображения США,Япония,Германия и даже Индия,Турция и Бразилия. Сидеть с умным видом лакать боярышник на работе особого ума не нужно !
У Татар хоть свое сельское хозяйство есть , инфраструктура и заводы с СССР сохранили типа Камаза в отличии от русских кто похоронил Зил или Москвич. И инвестиции у Татарстана есть и было бы их больше, если бы Татарстан был свободный,так как к Татарам во всем мире отномються нормально в отличие от русских , но пока Татарстан РФия, где бизнесы отжимаються как перчатки вкладывать сюда пока не очень много.
У русских всего это нету, даже сельского хозяйства.
А хреначить боярышник в НИИ в отличие от работы, большого ума не нужно !
2
0
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
Ну и фантазёры! Ну насмешил младший брат!
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А кто тебе сказал,что ты мне брат ?
Ты для меня враг, кто оккупировал мою землю, и к тому же младший враг,так как на старшего даже не тянешь в отличие от того же Китая, США или Арабского Мира.
1
0
Согласны с автором?
Друг16 января 2018, 20:42
В ответ на комментарий пользователя
Евреев раньше было в НИИ много пока не свалили из совка.
А в настоящих НИИ русские занимались пьянством и туниядством. Что видно на практике и сегодня, ни одного мирового бренда со времен СССР у Раши нету ,даже простой Смартфон и то все Китай или какой-нибудь девайс или изображения США,Япония,Германия и даже Индия,Турция и Бразилия. Сидеть с умным видом лакать боярышник на работе особого ума не нужно !
У Татар хоть свое сельское хозяйство есть , инфраструктура и заводы с СССР сохранили типа Камаза в отличии от русских кто похоронил Зил или Москвич. И инвестиции у Татарстана есть и было бы их больше, если бы Татарстан был свободный,так как к Татарам во всем мире отномються нормально в отличие от русских , но пока Татарстан РФия, где бизнесы отжимаються как перчатки вкладывать сюда пока не очень много.
У русских всего это нету, даже сельского хозяйства.
А хреначить боярышник в НИИ в отличие от работы, большого ума не нужно !
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А может напомнишь мне кто поднял татар? Если бы не Ваня грозный сперва, а в продолжении Советская Россия, то кем бы вы были? Тех же узбеков, Киргизия, таджиков и все ближе зарубежье в свое время кто под крыло взял, не России ли? Захотели самостоятельно, пожалуйста... И как они сейчас? Хотя в отличии от татар на окраине живут и есть казалось бы все для этого чтоб завязать отношения с соседями, не с нами, с другими и жить в шоколаде! А не могут нихрена, А вы в центре России и хотите сами, самим то не смешно?
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Горожанин16 января 2018, 20:42
Как можно доверять человеку у которого сразу (пока еще) два главы муниципальных районов под подозрением, третий разворовал банк и никак засудить не могут, теперь газовик с взяткой, а сабантуй в Париже, да вам волю дай вы ХЗ где сабантуй устроите
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Горожанин16 января 2018, 20:43
В ответ на комментарий пользователя
А кто тебе сказал,что ты мне брат ?
Ты для меня враг, кто оккупировал мою землю, и к тому же младший враг,так как на старшего даже не тянешь в отличие от того же Китая, США или Арабского Мира.
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Опять илюзиии! Какой враг? Какая твоя земля? 6 соток? Не смеши!
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Горожанин16 января 2018, 20:44
Когда Путьку уберут и расскажут всю правду о нем, многие путинисты будут бить себе в лоб: вот дураки были, кому верили.
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Горожанин16 января 2018, 20:45
При таком отношении власти РТ к народу никаких 80% на выборах не наберут, специально пойду и проголосую не за того кого они хотят
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Горожанин16 января 2018, 20:47
На Гайдаровском форуме собрались упертые путиноиды. Сам фюрер его игнорирует.
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Горожанин16 января 2018, 20:49
Как говорил А. Райкин: НИИ - ЭТО ГДЕ нии хрена не делают.
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