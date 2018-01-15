В Казани из авто украли 200 тыс руб и топливную карту, с которой заправились на 40 тыс руб

В Казани в ночь на 27 декабря неизвестный украл у 31-летнего бизнесмена из припаркованной Toyota Camry 200 тысяч рублей, 150 долларов и кошелек, в котором была топливная карта, с которой спустя несколько дней неизвестный заправился на 40 тысяч рублей. Информацию о преступлении подтвердил источник ProKazan.ru.

- Неизвестный неустановленным пока способом похитил из машины, находящейся на улице Красной Позиции, ценные вещи, после этого в новогодние каникулы с топливной карты заправились на 40 тысяч рублей. Возбуждено дело по статье "Кража", - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас идет поиск подозреваемого.