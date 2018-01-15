В Казани установят памятник татарскому богослову Шигабутдину Марджани

В Казани установят памятник великому татарскому богослову, философу, просветителю, историку Шигабутдину Марджани. Об этом сегодня сообщил заместитель муфтия по работе с территориями, генеральный директор фонда «Вакф РТ» Мансур хазрат Джалялетдинов.

Памятник расположится на улице Шигабутдина Марджани в Старо-Татарской слободе, недалеко от одноименной мечети.

- Памятник планируем открыть летом. Сейчас мы занимаемся благоустройством территории, - сказал хазрат, передает «Татар-информ».

Сегодня отмечается 200-летие со дня рождения Марджани. Отметим, что Духовное управление мусульман РТ объявило 2018 год Годом Марджани. Так, в течение года в республике будут проходить ряд мероприятий, круглые столы, конференции.