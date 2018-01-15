В Госкомитете РТ по биоресурсам о поправках в закон: запрет ни к чему хорошему не приведет

После принятия этих поправок может быть полностью потеряна отрасль охотничьего собаководства

В Госкомите РТ по биоресурсам прокомментировали новые поправки в законопроект, рассматриваемый в Госдуме, который касается запрета контактной притравки охотничьих собак в интересах бизнеса, в ведомстве сообщили, что это ни к чему хорошему не приведет.

— Фактически мы сейчас потеряем отрасль охотничьего собаководства, как она складывалась веками для обычного охотника. Запрет, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Единственное, там есть рекомендации по притравке через стекло или еще что-то, но это, конечно, не совсем правильно. Если кто был на этих станциях, то он прекрасно понимает, что когда выпускают медведя и оценивают рабочие качества [собаки] – это не травля зверя, это именно оценка рабочих качеств собаки, — сообщил на пресс-конференции глава Управления лицензирования, государственного учета, кадастра и регулирования использования объектов животного мира Госкомитетат РТ Ринат Чиспияков.

Он уточнил, что собак, которые решатся пойти на тесный контакт с медведем, не много, так как "каждая собака для крупного зверя – это фактически моська на слона".

— Поэтому эти все выпады противников, которые считают, что здесь негуманное отношение к животным, конечно, абсурдны, - сообщил чиновник. На сегодняшний день в Татарстане существует всего одна легальная притравочная станция, которая находится в Мамадышском районе, там содержатся кабаны, медведь и барсук.

Закон, о котором идет речь, устанавливает требования к подготовке и обучению собак охотничьих пород и ловчих птиц, не допускающих жестокого обращения с животными, в том числе причинения им физического вреда. 21 декабря Госдума на заседании приняла закон, запрещающий деятельность контактных притравочных станций, а также контактную притравку как таковую. 26 декабря Совет Федерации отклонил данный закон и принял решение о создании согласительной комиссии.

При этом в Казани в новогодние каникулы прошел митинг, на котором собралось более 50 охотников. Люди протестовали против закона, который запрещающает притравку охотничьих собак и птиц на диких животных.