В Татарстане спустя 45 лет встретились близнецы, которых разлучили в роддоме

В Татарстане спустя 45 лет встретились две сестры-близняшки, которых разлучили еще в роддоме, сообщает «Пятый канал».

Девочки родились в 1969 году в Елабуге. Одну из сестер мать забрала, а вторую оставила в роддоме. Свой поступок женщина объяснила тем, что денег было мало, а в семье росли еще двое старших детей. Брошенную девочку, Любовь Калинину, отправили в интернат, а затем ее удочерили.

В 90-х годах девочку активно начали искать родные. Но буквально в конце 2017 года племянница нашла Любовь Калинину.

- Случайно в Интернете нашла некую Любовь по имени и дате рождения. Она она рассказала, что ее удочерили и забрали из интерната, - говорится в сообщении.

Родные сопоставили факты и поняли, что это та самая женщина, которую они ищут. Таким образом, этот Новый год сестры встречали вместе.