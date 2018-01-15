Татарстан стал стопроцентным владельцем экономических зон «Иннополис» и «Алабуга»‍

Татарстан полностью взял под свой контроль особыми экономическими зонами (ОЭЗ) "Алабуга" и "Иннополис", ранее республике принадлежали пакеты по 34% и 2,28% в капитале этих зон соответственно. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Татарстана.

- "АО "Особые экономические зоны" передало Республике Татарстан 100% акций ОЭЗ "Иннополис" и "Алабуга". <…> Республике Татарстан от федерального АО "Особые экономические зоны" безвозмездно переданы порядка 32 млн акций ОЭЗ номинальной стоимостью около 32 млрд рублей, - сообщили в министерстве.

Передача акций от федерального акционерного общества прошла согласно плану реформы, цель которой — сосредоточить управление особыми экономическими зонами в субъектах России.

"Алабуга" открылась в Елабужском районе Татарстана в 2006 году, сейчас там зарегистрировано 56 компаний-резидентов.

В Иннополисе в 2012 году была создана особая экономическая зона, сейчас там находятся 61 компания-резидент.