СМИ узнали о планах закрепить в ГОСТе «российское качество» водки

В Росстандарте планируют к 2019 году принять новый ГОСТ для водки, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство. Новый стандарт предусматривает более жесткие требования к сырью и должен ввести в нормативные акты формулировку «российское качество».

Рабочее название нового стандарта — ГОСТ «Российское качество. Классическая водка. Технические условия», пишет издание. Его разработка ведется уже два года. Она началась вместе с подготовкой нового ГОСТа для коньяков, который вступил в силу 1 января 2017 года под названием «Российское качество. Коньяки особые. Общие технические условия».

- В их названии фигурирует словосочетание «российское качество». Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков. Речь идет о повышенных физико-химических показателях, — пояснили в Росстандарте.

Новый ГОСТ не подразумевает обязательного перехода всех производителей на новый стандарт, отметили в ведомстве. Однако производители, которые смогут выдержать необходимые характеристики сырья и готового напитка, смогут указывать на этикетке, что водка соответствует новому ГОСТу.

Разрабатываемый стандарт подразумевает, что все производство напитка по ГОСТу будет проходить на территории России, включая бутилирование. Крепость напитка должна составлять ровно 40% (сейчас при производстве водки допускаются отклонения от 37,5 до 56%). Вода для водки должна добываться только из скважин, а пшеница и рожь — выращиваться без пестицидов. Особые требования будут предъявляться и к химическим характеристикам (щелочности, окисляемости, водородному показателю, концентрации железа).