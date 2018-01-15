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СМИ узнали о планах закрепить в ГОСТе «российское качество» водки

СМИ узнали о планах закрепить в ГОСТе «российское качество» водки
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Росстандарте планируют к 2019 году принять новый ГОСТ для водки, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство. Новый стандарт предусматривает более жесткие требования к сырью и должен ввести в нормативные акты формулировку «российское качество».

Рабочее название нового стандарта — ГОСТ «Российское качество. Классическая водка. Технические условия», пишет издание. Его разработка ведется уже два года. Она началась вместе с подготовкой нового ГОСТа для коньяков, который вступил в силу 1 января 2017 года под названием «Российское качество. Коньяки особые. Общие технические условия».

- В их названии фигурирует словосочетание «российское качество». Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков. Речь идет о повышенных физико-химических показателях, — пояснили в Росстандарте.

Новый ГОСТ не подразумевает обязательного перехода всех производителей на новый стандарт, отметили в ведомстве. Однако производители, которые смогут выдержать необходимые характеристики сырья и готового напитка, смогут указывать на этикетке, что водка соответствует новому ГОСТу.

Разрабатываемый стандарт подразумевает, что все производство напитка по ГОСТу будет проходить на территории России, включая бутилирование. Крепость напитка должна составлять ровно 40% (сейчас при производстве водки допускаются отклонения от 37,5 до 56%). Вода для водки должна добываться только из скважин, а пшеница и рожь — выращиваться без пестицидов. Особые требования будут предъявляться и к химическим характеристикам (щелочности, окисляемости, водородному показателю, концентрации железа).

N. Vildanov, 16.01.2018, 12:51
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин16 января 2018, 13:04
татспиртпром разорится? :-D
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Трезвенница16 января 2018, 13:08
[***]
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Горожанин16 января 2018, 13:22
В ответ на комментарий пользователя
татспиртпром разорится? :-D
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Будет еще "Татарское качество"
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4
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Трезвенница16 января 2018, 13:23
Го.но не бывает качественным или некачествен. Хоть шоколадом покрой хоть золотом, оно всегда останется го.ном.
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3
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Ол16 января 2018, 13:29
Лучше бы гост ввели на хлеб колбасу молочные продукты детские игрушки и одежду. Срать мне на этих алкашей.
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Гражданин16 января 2018, 13:54
Уже закреплен. ГОСТ 18300—72. 5.1 Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
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Горожанин16 января 2018, 13:55
"Татарское кащество"
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Горожанин16 января 2018, 14:19
В ответ на комментарий пользователя
"Татарское кащество"
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Срусь ня твое собачье мнение дикой мрази цивилизованным Татарам не интересно !
Сдохни уже в очке своего папашки петуха от газов дешевой синьки !
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Горожанин16 января 2018, 14:20
Под этой маркой только цены поднимут, а пойло останется прежним.
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5
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Горожанин16 января 2018, 14:24
В ответ на комментарий пользователя
"Татарское кащество"
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Больше синьки и дешевой и некачественной для срусь ни ! Пусть жрут шакалы и дохнут пачками как боярышник !
Даешь дешевой синьки с большой скидкой для скотской срусь ни как они спаивали малые народы севера так и ответрчку срусь кому скоту, а кто будет жрать с лопаты позволяя снимать себя на камеру,тому вообше бесплатно ! Всем хорошо : Татарам что срусь ня пачками откидываться будет,а срусь не дешевое пойло из короты,чему срусь ня будет сказачно рада !
3
1
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Горожанин16 января 2018, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
Больше синьки и дешевой и некачественной для срусь ни ! Пусть жрут шакалы и дохнут пачками как боярышник !
Даешь дешевой синьки с большой скидкой для скотской срусь ни как они спаивали малые народы севера так и ответрчку срусь кому скоту, а кто будет жрать с лопаты позволяя снимать себя на камеру,тому вообше бесплатно ! Всем хорошо : Татарам что срусь ня пачками откидываться будет,а срусь не дешевое пойло из короты,чему срусь ня будет сказачно рада !
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Походу тебе пить запретили, только у завязавщей алкашни такие яркие глюки бывают :-D
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4
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Горожанин16 января 2018, 14:56
Конья́к (фр. cognac) — крепкий алкогольный напиток (разновидность бренди), производимый из определённых сортов винограда по особой технологии в регионе Шаранта, Франция. Своё название напиток коньяк получил по имени города Коньяк (фр. Cognac), региона Пуату — Шаранта, департамента Шаранта, Франция. С окрестностями и самим городом Коньяк и связано появление этого алкогольного напитка.
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Горожанин16 января 2018, 14:59
[***]
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Горожанин16 января 2018, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
.
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Горожанин16 января 2018, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
Однозначно
3
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Denis16 января 2018, 17:49
В ответ на комментарий пользователя
Больше синьки и дешевой и некачественной для срусь ни ! Пусть жрут шакалы и дохнут пачками как боярышник !
Даешь дешевой синьки с большой скидкой для скотской срусь ни как они спаивали малые народы севера так и ответрчку срусь кому скоту, а кто будет жрать с лопаты позволяя снимать себя на камеру,тому вообше бесплатно ! Всем хорошо : Татарам что срусь ня пачками откидываться будет,а срусь не дешевое пойло из короты,чему срусь ня будет сказачно рада !
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Что, болезный, отходняк?
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Горожанин16 января 2018, 18:14
В ответ на комментарий пользователя
Что, болезный, отходняк?
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Неее, это походу приступ ))
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Горожанин16 января 2018, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Что, болезный, отходняк?
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Тебе виднее блохастый , что у тебя. Но лучше спроси своего психиатора !
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Горожанин16 января 2018, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Неее, это походу приступ ))
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Вы чего голубки голубенькие сами себя ласкайте и лапайте, сами с собой общаетесь ?!
А вы же лишнехромосомные слопатыеды, тогда для вас это нормально.
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Горожанин16 января 2018, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
Больше синьки и дешевой и некачественной для срусь ни ! Пусть жрут шакалы и дохнут пачками как боярышник !
Даешь дешевой синьки с большой скидкой для скотской срусь ни как они спаивали малые народы севера так и ответрчку срусь кому скоту, а кто будет жрать с лопаты позволяя снимать себя на камеру,тому вообше бесплатно ! Всем хорошо : Татарам что срусь ня пачками откидываться будет,а срусь не дешевое пойло из короты,чему срусь ня будет сказачно рада !
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Ну ты и [***]
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Горожанин16 января 2018, 20:32
В ответ на комментарий пользователя
Ну ты и [***]
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А уж ты какое.....!
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