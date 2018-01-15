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В Казани сгорела автомастерская на улице Гвардейская

В Казани сгорела автомастерская на улице Гвардейская
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Казани на улице Гвардейская накануне вечером сгорела шиномонтажная автомастерская "Премиум шины", об этом ProKazan.ru сообщили очевидцы.

В МЧС сообщение о пожаре поступило в 21:36, полностью его удалось потушить только в 22:14.

- В результате инцидента никто не пострадал, - сообщили ProKazan.ru.

N. Vildanov, 16.01.2018, 12:01
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин16 января 2018, 12:30
Это около СатурнСтройМаркета?
0
3
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Горожанин16 января 2018, 15:12
В ответ на комментарий пользователя
Однозначно
2
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:07
Ну это они зря конечно...
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
Ну это они зря конечно...
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Опять лишнехромосомный слопалыед напился боярышника и устроил пожар
1
0
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