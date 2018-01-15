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«Тимер банк» добился взыскания с экс-председателя правления банка 1,7 млрд рублей

«Тимер банк» добился взыскания с экс-председателя правления банка 1,7 млрд рублей
16+
Фото: скриншот

«Тимер банк» добился взыскания с бывшего председателя правления организации Руслана Алимова 1,72 млрд рублей, пишет «Реальное время».

Отмечается, что причиной взыскания послужили убыточные для банка биржевые сделки.

- Он не виновен, поскольку деньги не похищены. Убыток был получен по результатам рыночных операций, - утверждает защита.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор 44-летнему экс-председателю правления банка «БТА-Казань» (сейчас «Тимер-Банк — прим. ред.) Руслану Алимову, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Суд приговорил Алимова к трем годам заключения с отбыванием наказания в колонии поселения. Отмечается, что этот срок включает в себя время, которое Алимов пребывал под стражей  - с 1 декабря 2015 года.

В октябре 2014 года представители МВД по РТ сообщали, что Руслан Алимов, бывший председатель правления «БТА-Казань» подозревается в махинациях с векселями ЗАО «ФОН» и ООО «Альфаком», а именно в заключении от имени банка подложной сделки по покупке векселей на сумму $3,3 млн. Согласно предварительным выводам следствия, деньги ушли из «БТА-Казань» сначала на счет ООО «Север», которым руководил родственник подозреваемого, а затем в иные организации, открытые тем же родственником.

Отметим, в апреле 2014 года «БТА-Казань» начал испытывать трудности с ликвидностью. В дальнейшем было принято решение санировать банк, санатором выступил Татфондбанк, который сейчас также испытывает трудности, и один из его крупнейших акционеров — ООО «Новая нефтехимия», последняя выделила банку заем в размере 1,8 миллиардов рублей. Татфондбанк выделил «БТА-Казань» кредит в размере 1,2 миллиарда рублей. После этого средства в размере 9,9 миллиардов рублей были выделены Агентством страхования вкладов.

Люция Кашапова, 16.01.2018, 11:10
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин16 января 2018, 11:28
А потом и предправления от нового санатора посадят )
Этот банк хоть и живучий, но неудащный для председателей правления какой-то.
0
0
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Горожанин16 января 2018, 11:33
Надоели уже его защищать, родню и защиту послушаешь-он просто ангел какой-то, а банк сам грохнулся и бабки пропали сами по себе
0
9
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Горожанин16 января 2018, 11:36
Ну это они зря конечно...
1
1
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Горожанин16 января 2018, 11:58
Не взыскал, а добился решения о взыскании в суде. Взыскал, уже, держи карман ширее. Когда научитесь нормально писать свои статейки?
0
5
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Горожанин16 января 2018, 12:02
Будет признан очередным банкротом и все свободны. Какой отсюда вывод?
1
4
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Горожанин16 января 2018, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
Будет признан очередным банкротом и все свободны. Какой отсюда вывод?
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Вывод, что экологи во всём виноваты, нэ дэют понимаещ бизнесь вести дэ
0
4
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Горожанин16 января 2018, 12:32
В ответ на комментарий пользователя
Вывод, что экологи во всём виноваты, нэ дэют понимаещ бизнесь вести дэ
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Слишком эмоционально, но неверно. Садис, единис.
0
3
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Горожанин16 января 2018, 13:01
Кому-то 3 года в колонии поселении за кражу миллиардов рублей а кому-то 2 года строгой колонии за отсутствие детского кресла.Вот такая российская власть.
- Верховный суд РФ отменил приговор, вынесенный Центральным судом Кемерова в отношении 50-летнего перевозчика Евгения Судакова. Его осудили на два года лишения свободы за оказание небезопасных услуг. Таксист подвез ребенка до поликлиники, не используя специальное удерживающее устройство.
Российская Фемида решила превзойти все мыслимые пределы в своей суровости: таксисту судья Александр Александрович Вялов назначил два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом было указано и отягчающее обстоятельство в виде корыстного мотива, выраженного в извлечении прибыли в 85 рублей.
Перед вынесением приговора Вялов полностью занял сторону обвинения и даже не подумал исследовать представленные доказательства. Апелляционная и кассационные инстанции оставили приговор без изменения. Хотя то, что маленькой пассажирке не был причинен вред, являлось основанием для прекращения уголовного преследования "за отсутствием состава преступления".
"Особо опасный преступник" Евгений Судаков отсидел за решеткой семь месяцев. Два из них он провел в колонии строгого режима N1 в Мариинске. Все это время его мать Валентина Леонтьевна, страдающая онкологическим и целым рядом других серьезных заболеваний, носила ему передачи и обивала пороги судов, следственных органов и прокуратуры.
- В декабря 2016 года в Доме культуры села Юнга Моргаушского района Чувашии были проведены публичные слушания по поводу строительства базовой вышки сотовой связи компании «МТС» рядом с селом. Собравшиеся не дали своего согласия на ее возведение и выразили недоверие главе сельского поселения, главе района и прокурору района.
За это местные власти обратились в полицию и “пришили” селянам незаконное собрание в сентябре 2016 года. Спустя год суд признал виновными селян в нарушении закона и наложил административные штрафы в сумме от 5 до 10 тысяч рублей.


Подробнее: https://www.newsru.com/crime/28dec2017/taxisnt2yfrkidseat.html
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2
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Горожанин16 января 2018, 13:26
вор у вора шапку украл.
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Горо16 января 2018, 14:23
[***]
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Горожанин16 января 2018, 14:23
Кто шурыгину смотрел вчера
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Горожанин16 января 2018, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
Однозначно
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Горожанин16 января 2018, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
.
1
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Горожанин16 января 2018, 16:13
А с предыдущего преда что-то поимеют?
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