Полеты из Казани в Хельсинки приостановят почти на два месяца

Полеты из Казани в Хельсинки и обратно приостановят с 30 января по 26 марта, осуществляемые компанией Finnair, пишет портал Travel.ru.

Также авиакомпания прекращает полеты из Хельсинки в Самару и обратно.

- Перерыв только на период зимней навигации, потом все восстановится. Не могу сказать, с чем это связано. Возможно, по экономическим соображениям, - сообщили по горячей линии авиакомпании Finnair.

Отмечается, что подобная пауза в полетах уже случалась в 2015–2017 годах.

Напомним, ранее сообщалось, что с 26 апреля авиакомпания «Белавиа» начнет выполнять рейсы по маршруту Минск-Казань-Минск. Полеты будут осуществляться 4 раза в неделю. Из Минска самолет будет вылетать в 23.50 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибывать в Казань на следующий день в 02.10.

Полеты будут осуществляться на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест. Время в пути составит около 2-х часов 20 минут. Стоимость билетов туда-обратно составит 199 евро (13,5 тыс рублей).