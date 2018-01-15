Стало известно, где в Казани откроется предвыборный штаб Путина

Ожидается, что Владимир Путин приедет в Казань 25 января

Предвыборный штаб Путина в Казани откроется на улице Петербургской, в здании 50, корпус 23. Соответствующая информация появилась накануне на сайте putin2018.ru.

Ожидается, что Владимир Путин приедет в Казань 25 января на День студента. Президент России выступит на форуме «Татьянин день» перед студенчеством.

Как сообщается на сайте КНИТУ-КХТИ, мероприятие состоится в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена».

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что руководитель «Камаз-Мастера» Владимир Чагин стал одним из 259 доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента России. Также в этот список вошли заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков и генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года.