В Казани восстановили подачу электричества в обесточенные дома

Сотрудники "Сетевой компании" выезжают для оказания помощи к некоторым горожанам домой

В Казани завершены восстановительные работы по энергоснабжению, подача электричества возобновлена. Об этом сообщает "Коммерсант".

- В настоящее время электричество подано на все объекты во всех районах города. Наши сотрудники выезжают по вызову граждан, у которых в домах установлены коммутационные аппараты и которые не могут включить эти аппараты сами, - сообщил представитель "Сетевой компании".

Причиной отключения электроэнергии стала авария на подстанции "Советская".

Напомним, что всего отключение электричества коснулось около 100 тысяч человек.

В результате частично остановился наземный электротранспорт, в лифтах застряли около 180 человек.

Сейчас продолжается выяснение обстоятельств, из-за которого произошел блэкаут.