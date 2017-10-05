В Казани выбрали девушку, которая лучше всех смотрится в бикини

В Казани накануне вечером в рамках этапа конкурса "Мисс Татарстан" выбрали девушку, которая показалась жюри самой симпатичной в бикини, ее наградили титулом "Мисс Бикини". Об этом сообщил корреспондент ProKazan.ru.

Победительнией стала Гузель Мусина, она, как и обладательница титула "Мисс Талант" Полина Горюнова, примет участие в финале конкурса "Мисс Татарстан".