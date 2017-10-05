Следователи проверят работу Минкульта РТ из-за «ненужных» памятников

Следственный комитет по РТ начал проверку в отношении неустановленных сотрудников министерства культуры Татарстана из-за изготовленных, но не установленных памятников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что поводом для проверки стали публикации в СМИ, в которых говорится о халатных действиях должностных лиц.

- Неустановленные сотрудники министерства культуры заказали и оплатили за счет бюджетных средств изготовление трех памятников видным деятеля Татарстана, однако на протяжении длительного времени они остаются невостребованными и хранятся в складских помещениях, - сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как пишет «Вечерняя Казань», речь идет о бюсте поэта Хади Такташа, который казанский скульптор Махмут Гасимов выполнил по заказу министерства культуры еще в 2005 году. Работа была выполнена в срок и оплачена из средств республиканского бюджета (980 тыс рублей). Однако памятники остались невостребованными.