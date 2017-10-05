NASA: причиной вспышки под Рождество в Татарстане стал сгоревший метеороид‍

В результате пролета метеора высвободилась энергия силой почти 0,1 кт в тротиловом эквиваленте, это один из самых слабых метеоров в классификации

Вспышка, которая произошла под Рождество в Татарстане, случилась из-за сгоревшего метеороида, об этом сообщили в американском космическом агентстве NASA.

По данным агентства, 7 января в 00:24 в небе над Тукаевским районом появился яркий метеор — в него превратился метеороид, влетевший в атмосферу со скоростью 21 км/с. В результате пролета метеора высвободилась энергия силой почти 0,1 кт в тротиловом эквиваленте. Это один из самых слабых метеоров в классификации. К примеру, сила Челябинского метеорита оценивается агентством в 440 килотонн.

Очевидцами вспышки стали жители Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги и ряда других городов и сел республики. Они заявили, что она была ярко-голубого цвета.

Метеороиды — это мини-астероиды, от 30 м в диаметре и меньше, вплоть до песчинок.

Напомним, ранее в КФУ опровергли данные, что это могли быть метеоритный дождь или отражение от находившегося на орбите искусственного спутника. " Болиды при падении на поверхность планеты действительно могут вызвать взрыв и вспышку. Но дело в том, что при попадании в атмосферу метеориты раскаляются так сильно, что оставляют за собой светящийся хвост. Ничего подобного никто из большого количества очевидцев не наблюдал", - говорил один из ученых.