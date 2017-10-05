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NASA: причиной вспышки под Рождество в Татарстане стал сгоревший метеороид‍

NASA: причиной вспышки под Рождество в Татарстане стал сгоревший метеороид‍
16+
В результате пролета метеора высвободилась энергия силой почти 0,1 кт в тротиловом эквиваленте, это один из самых слабых метеоров в классификации

Вспышка, которая произошла под Рождество в Татарстане, случилась из-за сгоревшего метеороида, об этом сообщили в американском космическом агентстве NASA.

По данным агентства, 7 января в 00:24 в небе над Тукаевским районом появился яркий метеор — в него превратился метеороид, влетевший в атмосферу со скоростью 21 км/с. В результате пролета метеора высвободилась энергия силой почти 0,1 кт в тротиловом эквиваленте. Это один из самых слабых метеоров в классификации. К примеру, сила Челябинского метеорита оценивается агентством в 440 килотонн.

Очевидцами вспышки стали жители Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги и ряда других городов и сел республики. Они заявили, что она была ярко-голубого цвета.

Метеороиды — это мини-астероиды, от 30 м в диаметре и меньше, вплоть до песчинок.

Напомним, ранее в КФУ опровергли данные, что это могли быть метеоритный дождь или отражение от находившегося на орбите искусственного спутника. " Болиды при падении на поверхность планеты действительно могут вызвать взрыв и вспышку. Но дело в том, что при попадании в атмосферу метеориты раскаляются так сильно, что оставляют за собой светящийся хвост. Ничего подобного никто из большого количества очевидцев не наблюдал", - говорил один из ученых.

 
N. Vildanov, 15.01.2018, 16:22
Тэги: Высокие технологии
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Комментарии

Горожанин15 января 2018, 16:23
Метеорид )))))))))))))
2
11
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Горожанин15 января 2018, 16:24
Шпритц, рядовой Тшилов
1
6
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12815 января 2018, 16:27
Метерид, говорит? Ну, метеорид так метеорид
1
10
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Горожанин15 января 2018, 16:38
дык это Вильданов же. ему метеориД и астероиТ одно и тоже :)
Лучший комментарий
3
15
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Наноправославный психохристианин15 января 2018, 16:40
Закусывать надо!!!
1
10
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Деревенщина15 января 2018, 16:45
Нужно послать экспедицию на место-можкт быть песчинки,крапинки найдуться,посмотреть очевидцев зааиси,с машины ведь имеют регистраторы.
1
2
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Горожанин15 января 2018, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
дык это Вильданов же. ему метеориД и астероиТ одно и тоже :)
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Блеск иридиумов явление прикольное (в статье написано про отражение спутников), есть приложение на телефон, скачайте и летом зацените - не пожалеете (показывает время вспышки и стрелку куда смотреть). Но вот хоть они и очень ярко вспыхивают, такое освещение на землю не могут конечно дать.
0
1
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Горожанин15 января 2018, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
дык это Вильданов же. ему метеориД и астероиТ одно и тоже :)
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вот так выглядит вспышка Иридиума
0
0
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Горожанин15 января 2018, 16:50
В ответ на комментарий пользователя
Метерид, говорит? Ну, метеорид так метеорид
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метрдотель
1
0
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Горожанин15 января 2018, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
Закусывать надо!!!
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Огурцов: Выпускайте.


(заблудившись на сцене) Лю-ди! А… ау-у! (увидев открывшийся занавес, радостно) Товарищи!.. Товарищи! Товарищи! Всех вас интересует вопрос: есть ли жизнь на М-марсе? Прошу всех! взглянуть на небо! Снизу звездочки кажутся маленькие-маленькие. Но стоит только нам взять телескоп! («берёт» рукой воображаемый стакан, хочет выпить, спохватывается и прикладывает ко глазу) и посмотреть вооружённым глазом!.. как мы уже видим две звёздочки, три звёздочки, четыре звёздочки… Лучше всего, конечно, пять звёздочек! Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно. Наука ещё пока не в курсе дела. Асса!!! (начинает плясать лезгинку)
(С) Карнавальная ночь
0
2
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Горожанин15 января 2018, 17:07
А свет кто отключил на горках ...а????>-(
0
3
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Горожанин15 января 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Огурцов: Выпускайте.


(заблудившись на сцене) Лю-ди! А… ау-у! (увидев открывшийся занавес, радостно) Товарищи!.. Товарищи! Товарищи! Всех вас интересует вопрос: есть ли жизнь на М-марсе? Прошу всех! взглянуть на небо! Снизу звездочки кажутся маленькие-маленькие. Но стоит только нам взять телескоп! («берёт» рукой воображаемый стакан, хочет выпить, спохватывается и прикладывает ко глазу) и посмотреть вооружённым глазом!.. как мы уже видим две звёздочки, три звёздочки, четыре звёздочки… Лучше всего, конечно, пять звёздочек! Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно. Наука ещё пока не в курсе дела. Асса!!! (начинает плясать лезгинку)
(С) Карнавальная ночь
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https://
0
2
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Горожанин15 января 2018, 17:13
"Метеороиды — это мини-астероиды, от 30 м в диаметре " - совсем уж мини, если учесть, что небесные тела диаметром 30 м, в принципе всей земле опасность представляют, если упадут на землю или в океан.....
0
4
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Горожанин15 января 2018, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
Блеск иридиумов явление прикольное (в статье написано про отражение спутников), есть приложение на телефон, скачайте и летом зацените - не пожалеете (показывает время вспышки и стрелку куда смотреть). Но вот хоть они и очень ярко вспыхивают, такое освещение на землю не могут конечно дать.
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как приложение называется ?!
0
1
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Горожанин15 января 2018, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
Метеорид )))))))))))))
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Дипил малограмотный! Все правильно там написали! Гугли если не знаешь!>-(
2
3
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Горожанин15 января 2018, 17:45
В ответ на комментарий пользователя
дык это Вильданов же. ему метеориД и астероиТ одно и тоже :)
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Ой сколько у нас тупого быдла в стране!(((( ДА все правильно написали метеорид! Именно так!
1
3
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Горожанин15 января 2018, 17:50
Это был гость из будущего.
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Ага15 января 2018, 17:50
В КФУ придут с проверкой компетентности тамошних астрономов?
0
3
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Горожанин15 января 2018, 18:40
В Царствии небесном отмечали в Рождество День рождение!
0
3
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Горожанин15 января 2018, 18:53
Иметь за городом дом (дачу), конечно не ближе 100 км от ближайшего мегаполиса (Казань, Рязань и им подобные города) и не обустроить там что то вроде обсерваторий : все равно что - у прекрасного ручья и не напиться. Р.С. Конечно это не касается людей, просто равнодушных. Р.С-2 От Москвы вероятно по-более надо уехать, что бы Млечный Путь видеть во всей красе, не говоря про прочие космические заморочки. Р.С-3 Единственное преимущество глухих деревенек - вышеназванные космические шоу можно наблюдать в любую ясную ночь (при "старой" или "молодой" Луне).
0
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Горожанин15 января 2018, 18:57
В ответ на комментарий пользователя
Дипил малограмотный! Все правильно там написали! Гугли если не знаешь!>-(
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:-D
0
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Слушатель15 января 2018, 19:08
В этот раз правильно, метеороид. Грамотно написал. Зря возмущаетесь
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3
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Горожанин15 января 2018, 19:18
В ответ на комментарий пользователя
В этот раз правильно, метеороид. Грамотно написал. Зря возмущаетесь
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метеороид? Почти как сперматозоид :-D
0
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ашотик15 января 2018, 19:33
В ответ на комментарий пользователя
метеороид? Почти как сперматозоид :-D
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ита дадарсдан
1
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горожанин15 января 2018, 19:44
30 м , а может 30 см. Если влетит 30м-й, то взрыв увидит пол России, если в небе. А если упадёт на землю снесет такой город как Казань.
0
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горожанин15 января 2018, 19:48
В КФУ смотрят в бабушкины лупастые очки. Чего они в них увидят.
0
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горожанин15 января 2018, 19:55
Почему допустили грубейшую ошибку в слове МЕТЕОРИТ? Если неграмотные корреспонденты, то корректоры хотя бы пусть проверяют!!! Или это результат принудительного изучения татарского языка вместо уроков русского?
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Ильгиз15 января 2018, 20:09
Я наблюдал подобное и в прошлом году, правда этому не придали такого значения сейчас
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Горожанин15 января 2018, 21:09
Зря в школе, астрономию запретили!!! Народ тёмный нынче....
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Даша15 января 2018, 21:12
В ответ на комментарий пользователя
Почему допустили грубейшую ошибку в слове МЕТЕОРИТ? Если неграмотные корреспонденты, то корректоры хотя бы пусть проверяют!!! Или это результат принудительного изучения татарского языка вместо уроков русского?
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Уффф что-то многие читать не научились....не метеориД написано, а метеорОИД! Все правильно!
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Горожанин15 января 2018, 21:23
В ответ на комментарий пользователя
Уффф что-то многие читать не научились....не метеориД написано, а метеорОИД! Все правильно!
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Потому что он тихо исправил
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