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Завтра в Казани ожидается 5 градусов мороза и туман

Завтра в Казани ожидается 5 градусов мороза и туман
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Завтра, 16 января, в Казани ожидается облачная погода, местами слабый снег, туман. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный слабый. Минимальная температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем 3-5 градусов мороза. На дорогах гололедица. 

Люция Кашапова, 15.01.2018, 15:55
Тэги: Погода
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