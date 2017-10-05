В Казани девушка, катаясь на тюбинге, врезалась в дерево и потеряла сознание

В Казани 19-летняя девушка, катаясь на тюбинге, врезалась в дерево и потеряла сознание, сообщает телеканал «Татарстан 24».

Инцидент произошел в парке имени Горького.

- Девушка решила съехать с крутой горки, не подготовленной для катания. Во время спуска она на высокой скорости врезалась в дерево, - говорится в сообщении.

Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка была госпитализирована.

Напомним, подобный случай произошел 7 января. В Казани 20-летняя девушка получила сотрясение мозга во время катания на тюбинге, привязанном к автомобилю Nissan. ДТП произошло в Советском районе города. 20-летний водитель катал девушку на тюбинге на парковке у дома №47а по улице Патриса Лумумбы. В какой-то момент молодой человек резко затормозил и девушка врезалась в автомобиль.