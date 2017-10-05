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В Казани девушка, катаясь на тюбинге, врезалась в дерево и потеряла сознание

В Казани девушка, катаясь на тюбинге, врезалась в дерево и потеряла сознание
16+
Фото: скриншот видео "Татарстан 24"

В Казани 19-летняя девушка, катаясь на тюбинге, врезалась в дерево и потеряла сознание, сообщает телеканал «Татарстан 24».

Инцидент произошел в парке имени Горького.

- Девушка решила съехать с крутой горки, не подготовленной для катания. Во время спуска она на высокой скорости врезалась в дерево, - говорится в сообщении.

Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка была госпитализирована.

Напомним, подобный случай произошел 7 января. В Казани 20-летняя девушка получила сотрясение мозга во время катания на тюбинге, привязанном к автомобилю Nissan. ДТП произошло в Советском районе города. 20-летний водитель катал девушку на тюбинге на парковке у дома №47а по улице Патриса Лумумбы. В какой-то момент молодой человек резко затормозил и девушка врезалась в автомобиль. 

Люция Кашапова, 15.01.2018, 15:06
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин15 января 2018, 15:09
Бревно врезалось в дерево
5
17
Согласны с автором?
Нечто15 января 2018, 15:12
Депутаты ау! Вот вам еще поле для "деятельности", вы же любите запрещать, запретите эти ватрушки, чето много людей колечится.
3
14
Согласны с автором?
Форвард15 января 2018, 15:28
Забором надо этот овраг загородить.
4
8
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 15:37
В ответ на комментарий пользователя
Депутаты ау! Вот вам еще поле для "деятельности", вы же любите запрещать, запретите эти ватрушки, чето много людей колечится.
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колечаться от своей необдуманности в поступке!
1
12
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 15:44
Долбоёбинг
Лучший комментарий
0
15
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 15:48
закон естественного отбора, перед которым даже депутаты безвластны
2
9
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 15:50
компенсацию на погребение надо в комплекте с ватрушкой продавать
0
9
Согласны с автором?
Ага15 января 2018, 15:57
Какова судьба дерева?
0
13
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Горожанин15 января 2018, 16:11
Бедное дерево. Оно ведь не может ни отойти ни закричать.
0
14
Согласны с автором?
Димас люблю пивас15 января 2018, 16:13
[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 16:15
Как можно потерять сознание, если нет мозгов?
1
11
Согласны с автором?
Гордон15 января 2018, 16:17
Тюбинг это катание для колхозников)))).... уважающие себя на коньках и лыжах катаются....
1
14
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Хатуль Мадан15 января 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
Как можно потерять сознание, если нет мозгов?
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Мозгов нет, а сознание есть. Парадокс....
0
9
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 16:30
До свадьбы заживет )
0
2
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Горожанин15 января 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
До свадьбы заживет )
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Так она ж не пелотку порвала
1
6
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Абдула15 января 2018, 17:00
Может теперь добавится
0
1
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Горожанин15 января 2018, 17:28
Типичная срусь кая , тупая шалава. Срусь ня вся такая. Чего еще от лишнехромосомных мутантов-алкоголиков жрущих боярышник с лопат ожидать.
8
1
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Ага15 января 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
Типичная срусь кая , тупая шалава. Срусь ня вся такая. Чего еще от лишнехромосомных мутантов-алкоголиков жрущих боярышник с лопат ожидать.
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Походу ты и без тюбинга о деревья и другие препятствия башкой еб...ишься?
1
5
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Горожанин15 января 2018, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
Типичная срусь кая , тупая шалава. Срусь ня вся такая. Чего еще от лишнехромосомных мутантов-алкоголиков жрущих боярышник с лопат ожидать.
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Это хохол,обороты речи выдают кастрюлю.
1
3
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Горожанин15 января 2018, 19:12
В ответ на комментарий пользователя
Походу ты и без тюбинга о деревья и другие препятствия башкой еб...ишься?
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Нет, обычно такую тупую срусь ню как ты хреначат все...ну как твою мамку-мразь бомжи помнишь пердолили и родился ты сын алкаша и свиньи, короче ты срусь кий родился.
3
1
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Горожанин15 января 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Это хохол,обороты речи выдают кастрюлю.
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Ты долбоеп, если всюду Украинцы тебе мерещуться и потому что тебя твоя срусь кая тупая,спившаяся,свинячая натура выдает и тупость, которая присуща многим срусь ким свиньям.
3
1
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Горожанин15 января 2018, 20:17
В ответ на комментарий пользователя
Ты долбоеп, если всюду Украинцы тебе мерещуться и потому что тебя твоя срусь кая тупая,спившаяся,свинячая натура выдает и тупость, которая присуща многим срусь ким свиньям.
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Щоневмерлик,ты слишком глуп притворяться человеком,чуб торчит,кастрюля
0
0
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Горожанин15 января 2018, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
Щоневмерлик,ты слишком глуп притворяться человеком,чуб торчит,кастрюля
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Раздался пук из свинарника тупой срусь кой свиньи.
1
1
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Горожанин15 января 2018, 20:39
В ответ на комментарий пользователя
Щоневмерлик,ты слишком глуп притворяться человеком,чуб торчит,кастрюля
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Нет глуп это ты и твоя срусь кая свинобратия,кто живет на земле народа и кормится с этого народа - Татар и этот же народ считает второсортным при этом заставляя цивилизованных Татар быть дикими срусь кими свиньями, пытаясь срусь фицировать. Но тебе тупой срусь кий скот это не понять,пока после развала срашки не схильнешь к себе в срусь кий мухосранск,где ты будешь рабом у своего же срусь кого феодала-хозяина кто тебя срусь кий скот и за человека считать не будет.
П.С.
Всюду Украинцы мерещуться ? Ну лечиться тебе срусь кой свине предлогать не буду, так как медецина не для скота,т.е. не для срусь ких , а для людей.
Поэтому просто засунь свое свиное срусь кое рыло своему отцу-петуху в очко и там молча , потихому сдохни срусь кая свинья.
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