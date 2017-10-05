В Казани житель Камеруна после вечеринки украл $4 тысячи у студента из Нигерии

В Казани в квартире дома по улице Фучика 29-летний житель Камеруна после вечеринки украл у студента КНИТУ-КХТИ $4 тысячи, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Преступление произошло с 10 по 11 января после того, как они совместно выпили алкоголь, - сообщили ProKazan.ru.

В переводе на рубли подозреваемый похитил свыше 230 тысячи рублей, по данному факту возбуждено дело по статье "Кража".

Ведется расследование.