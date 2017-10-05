В Казани появится новый праздник для пожилых людей — День жизнелюба. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил начальник управления культуры Азат Абзалов.

Праздник планируют отмечать весной, но дата пока не определена. По словам Абзалова, в настоящее время прорабатывается формат празднования.

- В этом празднике действительно есть необходимость и определенный интерес, поскольку жизнелюбы – это та категория людей, которые приходят не просто позаниматься творчеством, а провести интеллектуальный, культурный досуг в позитивном настроении, - отметил он.

Напомним, социальный проект «Жизнелюб» для пенсионеров, в рамках которого во всех районах города были открыты клубы по интересам для пожилых, стартовал в декабре 2016 года. Клубы работают на безвозмездной основе в 14 муниципальных дворцах культуры, 2 библиотеках, летом – в парках и скверах.