В Нижнекамске горожане вышли на прогулку в лес в память об убитой лыжницы

Накануне в Нижнекамске состоялась массовая лыжная прогулка в память об убитой Гульшат Котенковой. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.

На лыжную базу «Алмаш», где произошла трагедия, пришли десятки нижнекамцев.

Напомним, с инициативой провести массовую лыжную прогулку в лесу выступил хазрат Салих Ибрагимов.

- Пришла идея собраться здесь всем нам вместе, именно на этом месте, именно здесь, чтобы наш город он был спокоен. Потому что только вместе мы можем победить зло, - отметил он.

Ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Нижнекамске суд арестовал 37-летнего Даниила Котенева, который признался в убийстве 28-летней девушки во время лыжной прогулки. Подозреваемый пробудет в следственном изоляторе, как минимум, до 9 марта 2018 года.

Трагедия произошла 9 января этого года. Девушка вместе с мужем и ребенком приехала на базу, чтобы покататься на лыжах, но исчезла. Уже ночью ее нашли убитой полицейские и волонтеры.