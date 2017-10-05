Казань за неделю: страшное убийство лыжницы, исчезнувшие контейнеры и борьба за квартиры

Самые важные новости недели в одной подборке

В Нижнекамске жестоко убита 28-летняя лыжница

Одной из самых трагичных и резонансных новостей недели стало убийство 28-летней лыжницы из Нижнекамска. Днем 9 января девушка отправилась на лыжную прогулку и после этого ее никто не видел. Вечером на поиски девушки отправились волонтеры, а уже поздно ночью нашли ее тело недалеко от того места, где она каталась на лыжах. Судмедэксперты насчитали на теле девушки 11 ранений в области головы и шеи.

В подозрении в убийстве был задержан 37-летний ранее дважды судимый за изнасилование Даниил Котенев. Подозреваемый арестован и находится в СИЗО. В ходе суда Даниил Котенев пожаловался на ухудшение здоровья - у него воспалилась рана на ноге.

«Будем стоять до бульдозеров». Жильцы Мергасовского дома в Казани отказываются съезжать

На этой неделе в Казани стартовало сразу несколько судебных процессов по делу «страшного дома» у Черного озера, который признали аварийным еще в 2012 году. Жители дома по адресу Дзержинского, 18, отказываются переезжать из центра Казани на окраину в ЖК «Салават Купере», который им предлагают взамен.

- Летом появились первые разговоры, что нас будут выселять, - рассказывает Тагир Маниев. - Но выселение в Салават Купере меня категорически не устраивает. Это все равно что если бы меня с Арбата в Москве переселили в какую-нибудь Капотню. Некоторые семьи уехали, может быть им понравилось, что больше метров дают… Но некоторые собственники готовы стоять до упора. Пока по нам бульдозером не проедутся.

Почему в Казани исчезли контейнеры для батареек?

В праздники многие казанцы были неприятно удивлены, что широко анонсированные в ноябре 2017 года властями города контейнеры для сбора батареек внезапно исчезли практически отовсюду.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов РТ Айгуль Амирова подтвердила, что урны были изъяты. По ее словам, после того, как их забрали, республиканская экологическая приемная буквально разрывается от звонков неравнодушных.

- Проект пилотный, поэтому сейчас задача не собрать как можно больше батареек, а приучить народ сдавать батарейки и узнать потребности людей - а хотят ли они этим заниматься. Теперь мы понимаем, в каком районе контейнеры нужнее, где собирают больше/меньше. Сейчас мы это все изучили, проанализировали и в ближайшее время контейнеры будут возвращены на место

Урны уже вернулись в «Тандем», «Южный», «Леруа Мерлен» и в «Кольцо». В остальные места их поставят до февраля. Сегодня в здании Минстроя РТ по улице Дзержинского, 10 установили контейнер для сбора батареек. В здании Министерства экологии РТ по адресу Павлюхина, 75 контейнер установлен всегда.

ProKazan узнал, как сейчас выглядит казанский цирк, который откроется в марте 2018 года

Строительные работы в основном здании казанского цирка практически завершены. Сейчас здесь идет внутренняя отделка помещений, установка света и звука, монтаж оборудования. Завершить все планируют к весне этого года, а уже в марте нас ждет торжественное открытие.

- Уже есть кое-какие задумки, но раскрывать их не будем - увидите все сами, - рассказал директор казанского цирка Дамир Шарифуллин.

Фоторепортаж из цирка можно посмотреть по ссылке.