На пожаре в Казани пострадали два пятидесятилетних брата

Вчера на пожаре в Авиастроительном районе пострадали двое братьев 55 и 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По информации спасателей, пожар произошел в частном доме №47 по улице Центральной. Площадь пожара составила более 120 квадратных метров.

Обоих мужчин спасли. Они доставлены в больницу с ожогами первой и второй степени.