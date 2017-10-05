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На пожаре в Казани пострадали два пятидесятилетних брата

На пожаре в Казани пострадали два пятидесятилетних брата
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Вчера на пожаре в Авиастроительном районе пострадали двое братьев 55 и 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По информации спасателей, пожар произошел в частном доме №47 по улице Центральной. Площадь пожара составила более 120 квадратных метров.

Обоих мужчин спасли. Они доставлены в больницу с ожогами первой и второй степени.

Ольга Плешкова, 14.01.2018, 17:17
Тэги: Происшествия
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Комментарии

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Злобный Аноним14 января 2018, 17:41
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Заголовок - атас! Между прочим они к 60- летию ближе чем к 50- летию! Вот и надо было написать - почти 60- летние братья
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Ага! Что теперь, ВОЗМОЖНО, они доживут до 60 8-|
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