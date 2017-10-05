Рустам Минниханов провел выходной с сыном на рыбалке

Президент республики провел выходной день на рыбалке с семьей. Фотографии с сыном Искандером от опубликовал в своем Инстаграм.

Судя по снимкам, у Миннихановых был неплохой клев волжского судака. Рыбу отец и сын ловили с помощью крупных мормышек.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Янв 14, 2018 at 2:33 PST

Пользователи соцсети отдых президента понравился: каждое из опубликованных фото продолжает набирать «лайки» и комментарии.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Янв 14, 2018 at 3:15 PST

«Улыбка у него такая клевая. Президент тоже живой человек и должен отдыхать» - написала пользователь lerysa_ermolaeva