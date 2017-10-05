Рустам Минниханов поздравил главного прокурора РТ с награждением Орденом Почета

Сегодня президент республики поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. Рустам Минниханов добавил, что роль прокуратуры заметна во многих сферах жизни и отраслях правового регулирования и, прежде всего, в борьбе с преступностью, сообщает пресс-служба президента.

- Реакция прокуроров всех уровней на несоблюдение закона, нарушение прав и свобод граждан должна быть не только незамедлительной, но и взвешенной, всесторонне выверенной, в интересах стабильности в обществе и государстве. В этом случае ваш труд получит заслуженно высокую оценку граждан и повысит имидж государственных органов», - сказал Президент Татарстана.

Минниханов также поздравил главного прокурора республики Илдуса Нафикова с с награждением Орденом Почета.

- Безусловно, это достойное признание профессионализма и заслуг, - заключил Президент РТ.