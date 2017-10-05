В Госдуме предложили включить пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов предложил включить пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

- Это блюдо едят все русские. Все славяне, вся страна любит пельмени. Даже куда бы ни ехал российский человек, везде, во всей стране продаются пельмени. Иностранцы с удовольствием едят эти пельмени в России. Они за обе щеки употребляют их. Говорят: “Какие прекрасные пельмени!”. Я думаю, что пельмени – это наш замечательный российский продукт, который мы все дома делаем. Всеми семьями. Это у нас традиция такая, - обосновал свою позицию Курдюмов.

Отметим, что в списке нематериального наследия ЮНЕСКО уже присутствуют неаполитанская пицца, плов, таджикский оши палав и пивоваренная культура Бельгии. А французский президент Эммануэль Макрон предложил внести в данный перечень багет.