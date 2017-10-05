Голосование на ProKazan.ru: казанцы предпочли остаться дома на новогодние праздники

Жители Казани во время новогодних каникул остались у себя дома из-за отсутствия денег, об этом свидетельствуют данные голосования, проводимого в течение 10 дней на сайте. Проголосовать можно было под каждой новостью на сайте.

Так, четыре человека отдохнули за границей, восемь человек отдохнули в пределах России, двадцать шесть человек отдохнули дома, потому что люблю зимнюю Казань и девяносто семь человек никуда не поехали, потому что денег нет.

Сейчас ProKazan.ru запустил голосование о том, планируете ли вы купаться во время Крещения в купелях.